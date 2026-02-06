Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ta sama impreza, ten sam kraj, ten sam reporter 20 lat później

Paweł Łukasik 20 lat później
Paweł Łukasik: pamiętam pierwsze swoje igrzyska zimowe w Turynie
Źródło: TVN24
W piątek we Włoszech ruszają zimowe igrzyska olimpijskie. Reporter TVN24 Paweł Łukasik jest w Mediolanie, skąd relacjonuje przebieg sportowej imprezy i emocje, jakie towarzyszą kibicom. Nie jest to pierwszy raz, kiedy ten dziennikarz obsługuje igrzyska. Po raz pierwszy pojawił się na nich dwie dekady temu także we Włoszech - w Turynie.

WIĘCEJ O IGRZYSKACH MEDIOLAN-CORTINA 2026 >>>

Tysiące ludzi wyruszyły wczesnym popołudniem w piątek w kierunku stadionu San Siro w Mediolanie, gdzie o godzinie 20 rozpocznie się ceremonia inauguracji zimowych igrzysk olimpijskich. Jak wyglądają emocje wśród kibiców? To relacjonował z Mediolanu w piątek na antenie TVN24 reporter Paweł Łukasik.

To nie pierwszy raz, kiedy udał się na tego typu sportową imprezę. Jak wspominał, po raz pierwszy pojechał na igrzyska 20 lat temu i to także do Włoch. Było to w 2006 roku, gdy imprezę zorganizowano w Turynie. Później przez dwie dekady, jak mówił, relacjonował w zasadzie wszystkie. Podkreślał przy tym, że "wszystkie są wyjątkowe".

Relacja Pawła Łukasika z igrzysk zimowych w Turynie, 2006 rok
Źródło: TVN24

Zimowe igrzyska olimpijskie

Po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk oficjalnie organizują je dwa miasta: Mediolan w regionie Lombardia i Cortina d’Ampezzo w Wenecji Euganejskiej. Obu tym włoskim miastom przyznano organizację 25. edycji tej imprezy w czerwcu 2019 roku.

Organizatorzy przekonują, że piątkowa ceremonia otwarcia na mediolańskim stadionie San Siro będzie najwspanialsza z dotychczasowych. W lożach honorowych zasiądzie 15 prezydentów, wśród nich Karol Nawrocki, oraz szefowie rządów wielu krajów. Będą także liczni przedstawiciele rodów królewskich i książęcych. Amerykańska piosenkarka Mariah Carey zaśpiewa piosenkę "Nel Blu, di Pinto di Blu", znaną także jako "Volare".

A transmisję z piątkowej ceremonii otwarcia będzie można obejrzeć od godziny 20 w Eurosporcie 1, Playerze i HBO Max.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina zakończą 22 lutego.

CZYTAJ TEŻ:

> Relacje z zimowych igrzysk olimpijskich można obejrzeć na platformie HBO Max

> Serwis eurosport.tvn24.pl poświęcony w całości zimowym igrzyskom olimpijskim 2026

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Filip Czerwiński

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Zimowe igrzyska olimpijskieTVN24SportWłochyMediolan
Czytaj także:
imageTitle
Powiększone penisy skoczków to żadna nowość? "Sporo o tym mówiono"
EUROSPORT
Zasnuta dymem Moskwa
MSZ odradza wszelkie podróże do tego kraju
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Miał być szeryf, a jest kto? "Uciekinier"
Tomasz Pupiec
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jest uchwała o prohibicji w całej Warszawie, z jednym wyjątkiem
WARSZAWA
Teheran, Iran
USA uderzają w reżim. "Finansuje działania destabilizacyjne na świecie"
BIZNES
Policja
Czterej policjanci z zarzutami pobicia
Katowice
Jest list gończy za Zbigniewem Ziobrą
Ziobro poszukiwany listem gończym. Prokuratura zapowiada kolejny krok
17 min
pc
"Od dnia przyjazdu widziałem stałą, codzienną śmierć". Jaka jest prawdziwa cena futrzanego luksusu?
Rozmowy o końcu świata
Irańska delegacja na rozmowy z USA w Omanie
Liczą na pokonanie "ściany nieufności". Będą kolejne rozmowy USA-Iran
Świat
Akcja ratunkowa w gminie Sayalonga w prowincji Malaga
Ratowała psa, wpadła do wezbranej rzeki. Znaleziono ciało
METEO
Trump naprawdę opublikował wideo z rasistowskimi obrazami Baracka i Michelle Obamy
Trump naprawdę pokazał film z rasistowskim wizerunkiem Obamów
Gabriela Sieczkowska
Kaja Ziomek-Nogal
Czytała, że ma "sobie rozwalić zęby o krawężnik"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Wszyscy półfinaliści z jednego kraju. Pierwszy raz w historii
EUROSPORT
Hiszpania zmaga się ze skutkami burzy Leonardo
"To szalone. Nigdy czegoś takiego nie widziałem"
METEO
Autostrada A2 między Warszawą a Łodzią
Dodatkowy pas na autostradzie. Wybrano wykonawcę
BIZNES
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Przygnębiający widok. Wycięli 74 drzewa w Ogrodzie Saskim
WARSZAWA
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Wyniki eksperymentu, w którym brał udział Sławosz Uznański-Wiśniewski
Zdrowie
Wyspy Czagos
Wysłali okręt i drony w pobliże spornych wysp. Też mają roszczenia
Świat
cholesterol shutterstock_2373621593
"Wreszcie mamy niepodważalne dowody". Chodzi o statyny i ich skutki uboczne
Zdrowie
Żandarmeria Wojskowa
Dron spadł na teren jednostki wojskowej. Żandarmeria zatrzymała 22-latka
Łódź
Włodzimierz Czarzasty - Thomas Rose
Potrzebne "wyciszenie" i "koncyliacyjny gest"
shutterstock_1681854325_1
Coraz więcej chorych. "Myślałam, że to moje ostatnie dni"
Agata Daniluk
Sprawa "rondziarza" w prokuraturze okręgowej
65 podejrzanych zdarzeń. Osoby "celowo doprowadzały do kolizji"
WARSZAWA
Pogotowie gazowe (zdj. ilustracyjne)
Pies sam biegał po wsi. Zgłoszenie uratowało życie właściciela
Kraków
gdansk motlawa
Tłumy na zamarzniętej Motławie. To nie tylko niebezpieczne, ale i nielegalne
Trójmiasto
shutterstock_2211362781
Jest porozumienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
BIZNES
Ursula von der Leyen
To już 20. cios. "Proponujemy wprowadzenie tego całkowitego zakazu"
BIZNES
szpital shutterstock_2557673751_1
Staż podyplomowy do likwidacji? Lekarze są przeciwni
Piotr Wójcik
Budowa mostu Krasińskiego przełożona
Targówek i Białołęka chcą mostu. Żoliborz osamotniony w sprzeciwie
WARSZAWA
Torosy na plaży w Mikoszewie
Wiele z nich jest zapomnianych, wróciły za sprawą zimy
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica