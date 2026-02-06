Ta sama impreza, ten sam kraj, ten sam reporter 20 lat później

Paweł Łukasik: pamiętam pierwsze swoje igrzyska zimowe w Turynie Źródło: TVN24

Tysiące ludzi wyruszyły wczesnym popołudniem w piątek w kierunku stadionu San Siro w Mediolanie, gdzie o godzinie 20 rozpocznie się ceremonia inauguracji zimowych igrzysk olimpijskich. Jak wyglądają emocje wśród kibiców? To relacjonował z Mediolanu w piątek na antenie TVN24 reporter Paweł Łukasik.

To nie pierwszy raz, kiedy udał się na tego typu sportową imprezę. Jak wspominał, po raz pierwszy pojechał na igrzyska 20 lat temu i to także do Włoch. Było to w 2006 roku, gdy imprezę zorganizowano w Turynie. Później przez dwie dekady, jak mówił, relacjonował w zasadzie wszystkie. Podkreślał przy tym, że "wszystkie są wyjątkowe".

Relacja Pawła Łukasika z igrzysk zimowych w Turynie, 2006 rok Źródło: TVN24

Zimowe igrzyska olimpijskie

Po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk oficjalnie organizują je dwa miasta: Mediolan w regionie Lombardia i Cortina d’Ampezzo w Wenecji Euganejskiej. Obu tym włoskim miastom przyznano organizację 25. edycji tej imprezy w czerwcu 2019 roku.

Organizatorzy przekonują, że piątkowa ceremonia otwarcia na mediolańskim stadionie San Siro będzie najwspanialsza z dotychczasowych. W lożach honorowych zasiądzie 15 prezydentów, wśród nich Karol Nawrocki, oraz szefowie rządów wielu krajów. Będą także liczni przedstawiciele rodów królewskich i książęcych. Amerykańska piosenkarka Mariah Carey zaśpiewa piosenkę "Nel Blu, di Pinto di Blu", znaną także jako "Volare".

A transmisję z piątkowej ceremonii otwarcia będzie można obejrzeć od godziny 20 w Eurosporcie 1, Playerze i HBO Max.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina zakończą 22 lutego.

