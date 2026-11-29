Świat "To nie jest nagroda za wojnę". Kowal o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej Oprac. Filip Czekała |

Kowal o nocy w Kijowie. "Ludzie wychodzili z hoteli, domów" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Vitaliy Hrabar

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Paweł Kowal gościł w sobotę we Lwowie. Polityk wziął udział w Forum Via Carpatia, którego głównym tematem była europejska integracja Ukrainy i stosunki ukraińsko-polskie.

- Dla polskiego bezpieczeństwa rozszerzenie Unii jest superważne - mówił. Podkreślił, że Ukraina po wojnie, "jeżeli ma być państwem bezpiecznym, sąsiadem normalnie współpracującym z instytucjami Zachodu, musi wejść na drogę do UE i NATO i musi wejść do tych organizacji". - Inaczej po prostu będzie polem do nieustannej destabilizacji przez Rosję - powiedział Kowal dziennikarzom. - Wejście do Unii Europejskiej to nie jest nagroda czy rodzaj reparacji za wojnę. To jest decyzja o zmianie geopolitycznej na dekady do przodu. Dlatego te negocjacje muszą się toczyć bardzo dokładnie. Muszą być przeprowadzone w taki sposób, żeby zabezpieczać także interesy państw, które są już w Unii Europejskiej - zastrzegł.

"Nasze bezpieczeństwo musi być wspólne"

Na bezpieczeństwo kraju zwracała uwagę także zastępczyni szefa Biura Prezydenta Ukrainy Iryna Wereszczuk. Zaznaczyła, że Ukraina i Polska powinny rozumieć, że mimo emocji i różnic we wzajemnych relacjach, nasze dwa kraje muszą wspólnie patrzeć na kwestie bezpieczeństwa.

- Wiemy, że mamy wspólnego wroga. Rosja pozostanie nim przez wiele lat. Musimy zrozumieć, że nasze bezpieczeństwo też musi być wspólne. I musimy wiedzieć, czy Polska może liczyć na Ukrainę i czy Ukraina może liczyć na Polskę. Moim zdaniem tak - powiedziała.

Iryna Wereszczuk i Paweł Kowal na forum międzynarodowym "Via Carpatia" Źródło zdjęcia: PAP/Vitaliy Hrabar

Międzynarodowe Forum Europy Centralnej i Wschodniej Via Carpatia organizowane jest od 2018 roku z inicjatywy deputowanego do Rady Najwyższej Ukrainy, Mykoły Kniażyckiego. Jest on współprzewodniczącym grupy parlamentarnej Polski i Ukrainy oraz przewodniczącym Rady Współpracy z Polską, powołanej niedawno przy Radzie Najwyższej.

Ze strony polskiej w obradach uczestniczyli między innymi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski i posłanka KO Katarzyna Królak, która jest współprzewodniczącą polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej ze strony Sejmu.

Podczas przeprowadzonego we Lwowie Forum Via Carpatia dyskutowano o współpracy Polski z Ukrainą oraz o trudnej przeszłości. Spotkanie odbywało się w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim. Uczelnia ogłosiła podczas obrad, że powołała nowy Instytut Studiów Ukraińskich i Europejskich, który będzie między innymi zajmował się badaniem konfliktów polsko-ukraińskich.

Na zakończenie Forum wręczono doroczną nagrodę im. Stanisława Vincenza "Za działalność humanitarną i wkład w rozwój regionalny". Otrzymał ją profesor Igor Hałagida z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi on w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie program, którego celem jest identyfikacja ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego z lat 1939-1947.