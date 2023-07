Paul Reubens nie żyje. Stworzył postać Pee-wee Hermana

Aktor i komik Paul Reubens, który grał Pee-wee Hermana, zmarł w wieku 70 lat - poinformowano we wpisie na jego koncie na Instagramie. Reubens od lat walczył z nowotworem. Stworzona i odgrywana przez niego postać osobliwego mężczyzny, który nosił szary garnitur i czerwoną muszkę, zachwycała swoim charakterystycznym śmiechem zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Przed śmiercią Reubens opublikował wiadomość do fanów, w której przeprosił ich, że nie informował wcześniej o trwającej od 6 lat walce z rakiem. "Zawsze czułem ogromną miłość i szacunek od moich przyjaciół, fanów i osób mnie wpierających" – przekazał "Bardzo was wszystkich kocham i cieszę się, że mogę dla was tworzyć sztukę" - dodał.