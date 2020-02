"Silny front północny". Natowski dowódca o bezpieczeństwie państw bałtyckich

Dowodzący grupą batalionową NATO na wschodniej flance przyznał, że Finlandia, która formalnie nie należy do NATO, postrzegana jest jako "silny sojusznik" Zachodu. Podkreślił przy tym, że gdyby Finlandia wdała się w konflikt zbrojny z Rosją, to oddziałów szybkiego reagowania nie skierowano by "automatycznie" do pomocy Finom, ponieważ sytuacja kryzysowa mogłaby wystąpić na całej długości frontu, w tym w Europie Środkowej.

Wojskowy odniósł się przy tym do wielonarodowych Wspólnych Sił Ekspedycyjnych (JEF), którym przewodzi Wielka Brytania. Zostały one powołane z inicjatywy NATO na szczycie w 2014 roku. Tworzą je kraje z regionu nordycko-bałtyckiego. Początkowo były to, oprócz Wielkiej Brytanii, Holandia, Dania, Norwegia oraz Litwa, Łotwa i Estonia. Później do tej formy współpracy obronnej przystąpiły Finlandia oraz Szwecja. JEF ma gotowość do współpracy nie tylko z NATO, ale też ONZ i UE.