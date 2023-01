Ukraińscy żołnierze trafią na szkolenie do USA. Będą uczyć się obsługi systemów Patriot

czytaj dalej

Długotrwałe walki o Bachmut, mimo "dyskusyjnej" wartości wojskowej miasta, stały się jednym z symboli tej wojny, co oznacza, że obie strony starają się wygrać walkę o nie za wszelką cenę - ocenił "New York Times". Wyczerpujące boje uliczne, nawet te przegrane przez Ukraińców, mogą przyczynić się do późniejszych sukcesów Kijowa w wojnie.