"Biały dym". Jest nieformalne unijne porozumienie w sprawie paszportów covidowych

Tak zwane paszporty covidowe

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji prasowej 8 maja mówiła, że "paszporty covidowe są coraz bliżej realizacji". - Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już niebawem osoby zaszczepione będą mogły swobodnie przekraczać granice. Porozumienie polityczne dotyczące paszportów szczepień przeciw COVID-19 jest oczekiwane do końca maja – wskazywała. System natomiast powinien działać już w czerwcu.

17 marca Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący utworzenia zaświadczenia cyfrowego, które będzie ważne we wszystkich państwach członkowskich UE. Ma obowiązywać nie dłużej niż 12 miesięcy i mieć formę elektroniczną (przechowywaną na urządzeniach mobilnych) lub (na życzenie) papierową. Zaświadczenie będą mogły nieodpłatnie dostać osoby, które spełniają jeden z tych warunków: są zaszczepione przeciwko COVID-19, wyleczone z infekcji lub mają ujemny wynik testu na koronawirusa.

"Paszporty covidowe" jako kod QR - w aplikacji lub na papierze

Wiceminister zdrowia Anna Goławska wyjaśniała w czwartek, że tak zwane paszporty covidowe to będzie łatwy do odczytania kod QR. Powinien być dostępny w specjalnej aplikacji albo w formie papierowej. Nie będzie to jednak warunek przemieszczania się w Unii, ale ułatwienie w przemieszczaniu dla jej mieszkańców, w tym dla Polaków.