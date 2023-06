Pasażerowie Titana zginęli w wyniku "katastrofalnej implozji". Na czym polega to zjawisko

Wszystkie osoby obecne na pokładzie Titana zginęły w wyniku "katastrofalnej implozji" - przekazały amerykańskie służby. Na czym polega to zjawisko? W skrócie: jest to gwałtowne zgniecenie obiektu przez ciśnienie z zewnątrz, trwa ułamek sekundy. - Spośród wielu sposobów, jak pasażerowie łodzi mogli umrzeć, ten jest najmniej bolesny - mówi cytowana przez CNN ekspertka.

W czwartek, po czterech dniach poszukiwań, amerykańska straż przybrzeżna poinformowała o odnalezieniu szczątków Titana. Ustalono, że łódź podwodna uległa "katastrofalnej implozji", w wyniku której pięć osób, które znajdowały się na pokładzie, zginęło. Pytany, czy do implozji doszło w momencie, kiedy łódź straciła łączność, kontradmirał John Mauger przekazał, że "nie widać dowodów na to, by doszło do niej już w trakcie poszukiwań". Wyjaśnił, że gdyby tak się stało, zdarzenie zostałoby zarejestrowane przez biorący udział w akcji ratunkowej sprzęt.

Zdjęcie z poszukiwań Titana PAP/EPA/PETTY OFFICER 1ST CLASS AMBER HOWIE HANDOUT

Implozja - co to jest?

O tym, czym jest implozja, w piątek rano na antenie mówił dziennikarz TVN24 Sebastian Napieraj. - Jest to przeciwieństwo eksplozji, gwałtowne zgniecenie powodowane ciśnieniem z zewnątrz - wyjaśnił. W materiale pokazane zostało też nagranie, na którym widać, co dzieje się z wagonem pociągu, który ulega implozji na powierzchni.

Implozja łodzi podwodnej Titan. Analiza TVN24

Cytowany przez CNN Rick Murcar, szef amerykańskiego Narodowego Związku Nurków Głębinowych podkreślił, że na głębokości prawie 4 kilometrów, czyli tam, gdzie znajduje się wrak Titanica, ciśnienie jest kilkaset razy wyższe niż na powierzchni. Dlatego jakiekolwiek rozszczelnienie kadłuba powoduje natychmiastową i katastrofalną w skutkach implozję.

Naukowy korespondent BBC Pallab Ghosh przekazał, że w przypadku Titana do rozszczelnienia doszło prawdopodobnie na skutek naporu "ogromnej ilości wody". - Łódź znajdowała się tak głęboko, że waga napierającej na nią wody byłaby równa wadze Wieży Eiffla, czyli dziesiątkom tysięcy ton - tłumaczył Ghosh.

Aileen Maria Marty, była oficer marynarki i profesor University of Florida, wyjaśniła w rozmowie z CNN, że do implozji dochodzi "niewiarygodnie szybko". Co to konkretnie oznacza? Specjalistyczne czasopismo "Naval History Magazine" podaje na swojej stronie, że cały "proces destrukcji trwa około 1/20 sekundy".

- Obiekt zostaje zgnieciony szybciej, niż człowiek jest w stanie zorientować się, że wystąpił jakiś problem. Spośród wielu sposobów, jak pasażerowie łodzi mogli umrzeć, ten jest najmniej bolesny - powiedziała Marty.

OCEAN GATE TITANIC Reuters/OCEAN GATE TITANIC

Katastrofa łodzi podwodnej Titan

Należąca do firmy OceanGate łódź podwodna Titan wyruszyła w niedzielę z St. John's z pięcioma osobami na pokładzie, by dotrzeć do wraku Titanica, znajdującego się niemal 600 km od wybrzeża Kanady na głębokości niemal 3800 metrów. Jednak po niecałych dwóch godzinach od zanurzenia, z łodzią urwał się kontakt.

