Rosną ceny w Paryżu. Nawet o 300 procent

Ceny biletów w Luwrze wzrosły w styczniu o 29 procent, na kilka miesięcy przed letnimi igrzyskami olimpijskimi, które odbędą się w Paryżu. To nie jedyne podwyżki cen we francuskiej stolicy przed tą imprezą. Rosną też koszty między innymi transportu publicznego i zakwaterowania.

Od stycznia ceny biletów w paryskim Luwrze wzrosły o 29 proc. i obecnie kosztują 22 euro wobec dotychczasowych 17 euro. To pierwsza podwyżka cen od 2017 roku.

Zapowiadając ten wzrost w grudniu, placówka tłumaczyła, że wyższe ceny biletów pozwolą jej poradzić sobie z rosnącymi kosztami energii. W latach 2021-2022 wzrosły one bowiem o 88 proc., a muzeum planuje wydłużenie czasu otwarcia. Podwyżki sfinansować mają także darmowe wejścia dla niektórych grup osób. Bezpłatnie muzeum zwiedzać mogą m.in. osoby do 25. roku życia (w przypadku obywateli UE), niepełnosprawne, nauczyciele niektórych specjalizacji i dziennikarze, a łącznie odwiedzający uprawnieni do darmowych wejściówek stanowią 40 proc. wszystkich gości.