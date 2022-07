Francuska minister kultury na placu odbudowy Notre Dame. Podała termin otwarcia katedry dla wiernych

czytaj dalej

Trzy dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Rosjanie weszli do Motyżyna w obwodzie kijowskim. Siostra zamordowanej sołtys Olgi Suchenko relacjonowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że zabrali ją razem z mężem i synem. - Przed śmiercią brutalnie ich torturowano. Pod paznokcie mojej siostry orki (Rosjanie) powbijały śruby - mówiła kobieta. Ciało sołtys i jej syna Rosjanie wrzucili z dwoma innymi do masowej mogiły, którą tylko częściowo zasypali ziemią. Jej męża wrzucili do studni.