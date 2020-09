Chciał podpalić redakcję pisma satyrycznego. Nie wiedział, że ją przeniesiono

Główny podejrzany to pochodzący z Pakistanu Hassan A. Jest on podejrzany o to, że poważnie zranił nożem rzeźnickim dwóch pracowników agencji informacyjnej Premieres Lignes podczas ich przerwy na papierosa przed budynkiem przy ulicy Nicolas Appert, gdzie mieściła się wcześniej redakcja pisma "Charlie Hebdo".

Pierwsze ustalenia śledczych

Urodzony w Mandi Bahauddin w Pendżabie mężczyzna nie był karany, a jego nazwisko nie znajduje się na policyjnej liście osób, co do których pojawiły się sygnały, że uległy radykalizacji i mają związki z terroryzmem (FSPRT). Policja spisała go w czerwcu, ponieważ miał przy sobie broń białą. - Nie był to jednak śrubokręt, jak sugerował w piątek minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin - powiedział rozmówca AFP z prokuratury antyterrorystycznej.