Napad na słynnego jubilera w Paryżu, skradziono łup warty nawet 15 mln euro

Jak podała paryska prokuratura, do napadu doszło we wtorek około południa. Uzbrojeni napastnicy wtargnęli do luksusowego zakładu jubilerskiego Piaget przy ulicy Rue de la Paix w centrum Paryża i uciekli z łupem o wartości około 10-15 mln euro, czyli równowartości 44-66 mln zł. Piaget to słynny paryski jubiler, sprzedający wysokiej klasy biżuterię i luksusowe zegarki, których ceny sięgają kilkudziesięciu tysięcy euro.