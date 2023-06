Paryż powołuje komisję ds. "wspólnego życia ze szczurami". Gryzonie "nie stanowią problemu dla zdrowia publicznego"

W odpowiedzi na krytykę obecnych działań z zakresu zwalczania gryzoni w Paryżu, władze miasta poinformowały o planie powołania komisji do spraw "wspólnego życia ze szczurami".

Podczas czwartkowego posiedzenia Rady Miasta Paryża burmistrz 17. dzielnicy Geoffroy Boulard zwrócił się do władz stolicy z zapytaniem o "bardziej ambitny plan walki z rozprzestrzenianiem się szczurów", podnosząc kwestię "szkodliwości gryzoni dla jakości życia paryżan i 44 milionów osób odwiedzających miasto każdego roku". W odpowiedzi przedstawicielka ratusza poinformowała o planowanym powołaniu komisji do spraw "wspólnego życia ze szczurami".

- Postanowiliśmy ostatnio z mer Anne Hidalgo powołać komisję do spraw (...) wspólnego życia ze szczurami, (...) by było ono bardziej znośne dla paryżan - poinformowała, cytowana przez El Pais, Anne Souyris.- Nie oznacza to, że powinniśmy pozwolić szczurom włóczyć się po mieście - zaznaczyła. Przypomniała też, że w mieście od 2017 roku obowiązuje już plan walki z gryzoniami, zakładający m.in. wymianę śmietników, zabezpieczenie włazów kanałów ściekowych, karę grzywny za dokarmianie gryzoni, ustawianie pułapek oraz deratyzację budynków.