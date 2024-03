300 tysięcy prezerwatyw czeka na igrzyska olimpijskie w Paryżu

300 tysięcy prezerwatyw przygotowano przed letnimi igrzyskami w Paryżu dla mieszkańców wioski olimpijskiej i paraolimpijskiej. Rozdawanie środków antykoncepcyjnych przez organizatorów igrzysk to tradycja sięgająca końca lat 80. XX wieku. Najwięcej, jak dotąd, dostarczono ich do wioski olimpijskiej w Rio de Janeiro - w 2016 roku rozdano ich tam około pół miliona.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 8 sierpnia, a paraolimpijskie potrwają od 28 sierpnia do 8 września. W sumie do stolicy Francji zjedzie się około 14 tys. sportowców i przedstawicieli sztabów trenerskich.

Prezerwatywy na igrzyskach

W Sydney w 2000 roku przygotowano już 70 tys. takich środków, a w trakcie trwania rywalizacji i tak okazało się, że ich liczba jest niewystarczająca. Zmusiło to organizatorów do uzupełnienia zapasów o kolejnych 20 tysięcy prezerwatyw. Rekordową liczbę prezerwatyw dostarczono do wioski olimpijskiej w 2016 roku w Rio de Janeiro - 450 tysięcy. Było to trzy razy więcej niż w Londynie w 2012 roku. Wówczas po raz pierwszy w historii igrzysk pojawiły się także specjalne zabezpieczenia przed zakażeniem HIV i innymi chorobami przenoszonym drogą płciową dla kobiet w liczbie 100 tysięcy.