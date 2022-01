Kontrowersje wokół unijnej flagi. Le Pen pisze o "wielkim zwycięstwie patriotyzmu"

Unijna flaga usunięta z Łuku Triumfalnego

Marine Le Pen, liderka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego, która zapowiadała, że zwróci się do Rady Stanu, usunięcie unijnej flagi określiła mianem "wielkiego zwycięstwa patriotyzmu". Le Pen napisała na Twitterze, że "masowa mobilizacja zmusiła Macrona do wycofania się".

"Przewodzić Europie tak, wymazać francuską tożsamość nie" - napisała na Twitterze Valerie Pecresse, kandydatka Republikanów. Według sondaży to ona może być główną rywalką Macrona w wyścigu o Pałac Elizejski. Pecresse wezwała Macrona, by przywrócił francuską flagę. "Jesteśmy to winni naszym żołnierzom, którzy przelali za nią krew" - mówiła.

Francuski wiceminister do spraw europejskich Clement Beaune wskazywał wcześniej, że wbrew pojawiającym się twierdzeniom francuska flaga nie zniknęła z Łuku Triumfalnego, a "kampania wyborcza to nie jest przepustka do kłamstwa i wywoływania kontrowersji". Przedstawiciel prezydencji nie potrafił powiedzieć, kiedy francuska flaga ponownie zawiśnie na Łuku Triumfalnym, dodając przy tym, że nie jest to stały element pomnika.