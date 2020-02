Gaz łzawiący przed Salle Pleyel. Protest przeciw nominacjom dla filmu Polańskiego

Do starć doszło wieczorem przed rozpoczynającą się o godzinie 21 ceremonią rozdania nagród. Pomimo zapowiadanej wcześniej nieobecność samego Romana Polańskiego, demonstranci już dzień wcześniej dali do zrozumienia, że pojawią się przed salą. Sprzeciwiają się 12 nominacjom dla filmu "Oficer i szpieg".

Jak przekazała korespondentka TVN24 z Paryża Anna Kowalska, grupy protestujących pojawiły się już około 18. Niektóre trzymały transparenty. Odpalono także race. Agencja Reutera doniosła, że policja zmuszona została do użycia gazu łzawiącego.

Protest przeciwko nominacjom do Cezarów dla filmu "Oficer i szpieg" Romana Polańskiego

Protest przeciwko nominacjom do Cezarów dla filmu "Oficer i szpieg" Romana Polańskiego

Nie chcą nagród dla Romana Polańskiego

Z powodu kontrowersji wokół osoby Polańskiego cały zarząd Akademii Cezara, prestiżowej francuskiej nagrody filmowej, podał się 14 lutego do dymisji. Zarząd Akademii podkreślił, że podjął decyzję o dymisji, by uspokoić sytuację i by "Cezary pozostały wielkim świętem kina".