Autorzy o książce "Partyzanci. Dziennikarze na celowniku Łukaszenki"

- Każdy rozdział opowiada historię jednego dziennikarza, czasami są to dwie dziennikarki. Moja bohaterka to młodziutka fotoreporterka, która zawsze tłumaczyła, że nigdy nie była polityczna, chciała tylko wykonywać swoją pracę - opisała Bianka Zalewska. - Gdyby były igrzyska olimpijskie, jakieś wydarzenia sportowe, to ona by fotografowała te wydarzenia, ale w związku z tym, że były protesty, to właśnie je fotografowała. Niestety za to była wielokrotnie aresztowana - tłumaczyła.