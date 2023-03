Parlament Szwecji zatwierdził przystąpienie do NATO. "To historyczna zmiana, ale konieczna"

czytaj dalej

Następują teraz zmiany, jakich nie było od stu lat. Gdy jesteśmy razem, to my kierujemy tymi zmianami - powiedział Xi Jinping, żegnając we wtorek Władimira Putina. Jego słowa, przełożone na rosyjski przez tłumacza chińskiego przywódcy, zarejestrowały stojące w pobliżu kamery.