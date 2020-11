"Rządy niektórych państw podejmują próby uciszenia krytycznych i niezależnych mediów"

Europosłowie zauważają, że "coraz częściej dochodzi do zastraszania dziennikarzy w celu ich uciszenia". Nawiązują do morderstw Daphne Caruany Galizii oraz Jana Kuciaka i jego narzeczonej, które są przykładami niebezpieczeństw grożących dziennikarzom śledczym. Posłowie apelują do osób publicznych, by powstrzymały się od oczerniania dziennikarzy. Dopominają się także, by wprowadzić obowiązek prawny prowadzenia dochodzeń w sprawie ataków na dziennikarzy. Podkreślają, że szczególnie narażone są dziennikarki i należy zapewnić im dodatkową ochronę.