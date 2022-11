Parlament Europejski uznał Rosję za państwo sponsorujące terroryzm

Parlament Europejski w środę przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Europosłowie wyrazili także poparcie dla niepodległości Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przyjmuje z zadowoleniem decyzję PE. "Rosję należy izolować na wszystkich szczeblach i pociągnąć do odpowiedzialności, aby położyć kres jej wieloletniej polityce terroryzmu na Ukrainie i na świecie" - dodał.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego została przyjęta w środę 494 głosami za, przy 58 przeciw i 44 wstrzymujących się. Europosłowie domagają się zaprzestania wszelkich działań wojskowych sił rosyjskich, w szczególności ataków na tereny mieszkalne i infrastrukturę cywilną oraz wycofania przez Rosję wszystkich sił zbrojnych i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy . Wzywają do zaprzestania przymusowych deportacji ukraińskiej ludności cywilnej i przymusowych adopcji ukraińskich dzieci, a także do uwolnienia wszystkich osób przetrzymywanych na Ukrainie.

Przypomnienie o wraku samolotu ze Smoleńska

W dokumencie znajdują się też odniesienia do kwestii historycznych. PE przypomina, że państwo rosyjskie nadal zaprzecza swojej odpowiedzialności za zestrzelenie samolotu linii Malaysia Airlines nad wschodnią Ukrainą w 2014 roku i odmawia współpracy z międzynarodowymi organami wymiaru sprawiedliwości, a także odmawia zwrotu wraku i czarnych skrzynek polskiego samolotu rządowego Tu-154, który rozbił się pod Smoleńskiem w Rosji w kwietniu 2010 roku.

Poparcie dla niepodległości Ukrainy

Zełenski: przyjmuję z zadowoleniem decyzję Parlamentu Europejskiego

"Rosję należy izolować na wszystkich szczeblach i pociągnąć do odpowiedzialności, aby położyć kres jej wieloletniej polityce terroryzmu na Ukrainie i na świecie" - dodał.

Premier Ukrainy: Rosja powinna być powstrzymana i całkowicie izolowana

Szef MSZ Ukrainy: dziękuję Parlamentowi Europejskiemu za jasne stanowisko

Komunikaty te pojawiły się w czasie, gdy na Ukrainie trwały kolejne rosyjskie ataki rakietowe. O ostrzale poinformowały m.in. władze Kijowa. W całym kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy, do eksplozji doszło w regionach na południu i w środkowej części kraju. Nawiązując do tych ataków i do decyzji PE, szef kancelarii Zełenskiego Andrij Jermak oświadczył na Telegramie: "Terroryści od razu potwierdzają, że są terrorystami - odpalają rakiety".