Apel o wdrożenie sankcji

- Białoruś jest w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, jej obywatele podzielają nasze europejskie wartości i dążą do uzyskania tych samych wolności i praw obywatelskich, co obywatele UE. Chcą być decydentami we własnym kraju. Unia Europejska nie może być biernym obserwatorem. Należy podjąć aktywne działania, aby zapobiec hybrydowej lub bezpośredniej interwencji Rosji na Białorusi. Wzywam prezydencję Niemiec w Radzie (UE) do przewodzenia wysiłkom dyplomatycznym mającym na celu zapobieganie wszelkim ingerencjom i wspieranie demokratycznych aspiracji narodu białoruskiego - powiedział po głosowaniu sprawozdawca rezolucji litewski polityk Petras Ausztreviczius z frakcji Odnowić Europę.