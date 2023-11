Parlament Europejski za uchyleniem immunitetów czworgu eurodeputowanych Zjednoczonej Prawicy

Co oznacza uchylenie immunitetu?

Mandat posła do PE jest mandatem krajowym i nie może go odebrać żaden inny organ. Ponadto uchylenie immunitetu nie oznacza uznania posła za winnego. Umożliwia ono tylko krajowym organom sądowym prowadzenie postępowania.

Z racji tego, że posłowie do PE są wybierani na mocy krajowych ordynacji wyborczych, jeżeli dany poseł do PE zostanie uznany za winnego popełnienia przestępstwa karnego, do władz państwa członkowskiego należy podjęcie decyzji, czy zostanie on pozbawiony mandatu.