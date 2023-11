Czworo eurodeputowanych Zjednoczonej Prawicy straci immunitety? Decyzja w czwartek

czytaj dalej

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na prokremlowskie media, poinformował, że Rosjanie wyślą na front na Ukrainie batalion złożony z ukraińskich jeńców wojennych. Jednocześnie instytut zaznaczył, że jest to złamanie Konwencji genewskiej, zabraniającej wykorzystywania jeńców do walki po stronie armii, która wzięła ich do niewoli.