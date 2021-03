"Nasz świat jeszcze nie działa na rzecz kobiet tak jak powinien". Kamala Harris do eurodeputowanych

Jeśli stworzymy świat, który działa na rzecz kobiet, nasze narody będą bezpieczniejsze, silniejsze i bardziej zamożne - mówiła wiceprezydent USA Kamala Harris w wystąpieniu wyemitowanym podczas wirtualnej debaty w Parlamencie Europejskim z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła, że chce, "by Europa stała się kontynentem równych szans dla mężczyzn i dla kobiet".

W poniedziałek w Parlamencie Europejskim odbyła się wirtualna debata z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła, że stoi po stronie wszystkich kobiet w Europie. - Chcę, by Europa stała się kontynentem równych szans dla mężczyzn i dla kobiet. Wiem, że warunki nie są jeszcze równe dla obu płci. Wiem, że kobiety muszą pracować dwa razy ciężej, by otrzymać tę samą płacę, by uzyskać to samo uznanie, co koledzy, by dojść do kierowniczego stanowiska - wyliczała.

"Musimy tę lukę płacową i zatrudnieniową zasypać"

Jak mówiła von der Leyen, "zbyt wiele kobiet w Europie nie może korzystać z szansy na zarabianie pieniędzy, prowadzenia życia zawodowego".

- 78 procent do 63 procent, tak wyglądają proporcje zatrudnienia między mężczyznami a kobietami. Musimy tę lukę płacową i zatrudnieniową zasypać - dodała. Jej zdaniem "nie powinno być sytuacji, w której mężczyzna czy kobieta muszą wybierać między byciem ojcem czy matką a karierą zawodową".

Ursula von der Leyen podczas debaty w PE PAP/EPA/FRANCISCO SECO / POOL

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli podziękował wszystkim kobietom walczącym na "pierwszej linii frontu z COVID-19". - 77 procent wszystkich pracowników ochrony zdrowia na świecie to kobiety. Są one również w sektorach, które najbardziej dotknęła pandemia: kultura, turystyka, gastronomia. Wszędzie tam pracują w większości kobiety - zwrócił uwagę europejski polityk.

Jak mówił, "bardzo wiele kobiet w wyniku pandemii zostało zmuszonych do pracy w niepełnym wymiarze godzin po to, żeby pozostać w domu i opiekować się dziećmi, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi". - To pogłębiło także ubóstwo w Europie. Chcemy poprawić warunki materialnego życia kobiet. To nasz obowiązek. Nie możemy ich pozostawić na uboczu w transformacji, którą planujemy - kontynuował.

Harris: Połowa ludzkości to kobiety. One napędzają wzrost gospodarczy

Wiceprezydent USA Kamala Harris w nagraniu wideo skierowanym do Unii Europejskiej i wyemitowanym podczas debaty powiedziała, że świat transatlantycki potrzebuje współpracy, aby promować zasady, które wzmacniają demokrację.

- Wiemy, że siła naszych demokracji i siła każdego narodu na świecie zależy od siły jego członków. Połowa ludzkości to kobiety. One napędzają wzrost gospodarczy, przyczyniają się do rozwoju społecznego. To naukowczynie, które leczą choroby, to żołnierki, które bronią naszych narodów, to przedsiębiorczynie, które tworzą miejsca pracy oraz edukatorki, które wpływają na kolejne pokolenia - wyliczała.

Kamala Harris wystąpiła w wideo wyemitowanym podczas debaty w PE PAP/EPA/FRANCISCO SECO / POOL

Oceniła, że globalny kryzys spowodowany koronawirusem jasno pokazał wyzwania, przed jakimi stoją kobiety. - Mówiąc wprost, nasz świat jeszcze nie działa na rzecz kobiet tak jak powinien - powiedziała. Jej zdaniem pandemia sprawiła, że kobiety są "bardziej obciążone obwiązkami domowymi, jako że one opiekują się dziećmi w dzień i w nocy". - Izolacja sprawiła też, że są bardziej narażone na przemoc domową - zaznaczyła.

Wiceprezydent USA mówiła, że kobiety muszą mieć dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. - Musimy stworzyć struktury niezbędne do tego, aby kobiety mogły godzić życie zawodowe z życiem rodzinnym. Musimy dać kobietom równy głos w procesie decyzyjnym, ponieważ jest to niezbędne dla wolnych demokracji - oceniła.

- Jeśli stworzymy świat, który działa na rzecz kobiet, nasze narody będą bezpieczniejsze, silniejsze i bardziej zamożne - dodała Harris.

Harris mówiła między innymi, że "nasz świat jeszcze nie działa na rzecz kobiet tak, jak powinien" PAP/EPA/FRANCISCO SECO / POOL

