"Nie może być tak, że ktoś, kto gwałci podstawowe prawa, korzysta z funduszy pomocowych"

"Ktoś, kto gwałci podstawowe prawa, nie powinien korzystać z funduszy pomocowych"

Od dwóch miesięcy na Węgrzech trwa stan wyjątkowy. Wprowadzony w marcu na czas teoretycznie określony - 15 dni, ale w praktyce może być przedłużany o kolejne. O tym, kiedy stan wyjątkowy zostanie zniesiony, decyduje Viktor Orban. Premier do tego rządzi dekretami. Nie ma mowy o żadnych wyborach, a ci, którzy zostaną uznani za wrogów rządowych działań przeciw zarazie, mogą trafić do więzienia nawet na pięć lat.

Unia Europejska jest poważnie zaniepokojona, dlatego w Parlamencie Europejskim przeprowadzono debatę. - Pan Orban był zaproszony i powinien być tutaj, ale skoro go nie ma, to mam pytanie, co ma wspólnego z koronawirusem wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej (konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – red.) – zastanawia się eurodeputowana z Rumunii Ramona Strugariu. Na sesję faktycznie zaproszony był sam premier. Z Budapesztu do Brukseli przybył minister sprawiedliwości.