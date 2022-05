Debata w Parlamencie Europejskim o praworządności w Polsce i na Węgrzech

Tarczyński: praworządność jest jedną z wymówek

- Spójrzmy na tę izbę, co przyniosło wam te siedem lat krytyki. Więcej ludzi ogląda tę debatę z galerii niż uczestniczy w dyskusji - dodał. Mówił, że zarzuty wysuwane pod adresem naszego kraju to "fałszywe oskarżenia i wymówki, żeby atakować Polskę".

Kempa: raport KE nie ma umocowania w traktatach

Beata Kempa, także z PiS, mówiła, że "Unia Europejska to porozumienie państw suwerennych i niezależnych, które oddały wyraźnie określone w traktatach kompetencje na rzecz wspólnoty". - Niestety, z czasem niewybieralni urzędnicy, bez jakiegokolwiek mandatu demokratycznego, przyznali sobie prawo do samodzielnego decydowania, które kompetencje ma wspólnota, a które należą do państwa członkowskiego. W taki sposób narodził się problem praworządności. Nigdy reformy wewnętrzne ani kształt ustrojowy państwa nie zostały oddane do oceny unijnym instytucjom - powiedziała.