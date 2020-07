Szef europarlamentu: nie możemy poprzeć obniżenia naszych oczekiwań co do wspólnych wartości

Po kilku dniach trudnych negocjacji przywódcy państw Unii Europejskiej osiągnęli we wtorek rano porozumienie dotyczące wieloletniego budżetu UE oraz pakietu dla gospodarki oferującego dotacje i pożyczki, aby przeciwdziałać skutkom pandemii COVID-19. W porozumieniu znalazły się zapisy dotyczące uzależnienia wypłaty środków unijnych od przestrzegania praworządności.

We wnioskach przyjętych przez przywódców pojawił się zapis, że Rada Europejska "podkreśla znaczenie ochrony interesów finansowych Unii" oraz "poszanowania praworządności". "Na tej podstawie zostanie wprowadzony system warunkowości w celu ochrony budżetu i funduszu odbudowy" - napisano. Według porozumienia w przypadku naruszeń Komisja zaproponuje środki, które będą przyjmowane przez Radę większością kwalifikowaną. "Rada Europejska szybko powróci do tej kwestii" - napisano.

"Nie satysfakcjonuje nas jedynie wzmianka o zasadach"

- Musimy dokładnie zbadać, jakie środki interwencyjne zostaną zastosowane, aby to wesprzeć [powiązanie praworządności z budżetem - red] - oświadczył David Sassoli. - Nie możemy poprzeć obniżenia naszych oczekiwań co do wspólnych wartości - dodał.