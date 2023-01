Korupcja w PE. "Rzeczpospolita": Belgijska prokuratura sprawdza 60 osób. Wśród nich europosłów PiS

Poręba: W Katarze byłem raz. Na mundialu

- Nigdy nie byłem przesłuchiwany przez prokuraturę belgijską. Nikt z belgijskich organów ścigania się ze mną nigdy nie kontaktował. Nigdy też, w ramach pełnienia mojego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, nie uczestniczyłem w żadnych delegacjach do Kataru, Maroka i Mauritiusu. Łatwo jest rzucić cień podejrzeń na moją osobę, krzywdząc mój wizerunek, zwłaszcza że ja o niczym takim nie słyszałem - mówił Poręba cytowany przez "Rzeczpospolitą". Przyznał, że do Kataru pojechał raz w życiu - w 2022 roku na mundial.