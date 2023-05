Spływali rzeką na szkolnej wycieczce. Jeden z pontonów się przewrócił. Trwają poszukiwania 18-latki

Tragiczny finał jednej z atrakcji wycieczki uczniów z Kalabrii. Licealiści spróbowali swoich sił w raftingu, spływali włoską rzeką Lao. W pewnym momencie dwa pontony zderzyły się ze sobą, a jeden z nich przewrócił się do góry dnem. Nastolatkowie wpadli do lodowatej wody. Trzech z nich udało się uratować, ale 18-letnia Denise zniknęła grupie z oczu. Od wtorku trwają poszukiwania dziewczyny.

Po południu, po krótkim trekkingu w górach, licealiści wraz z opiekunami wypożyczyli czteroosobowe pontony, ubrali kaski, kamizelki ratunkowe i w towarzystwie przewodników rozpoczęli spływ rzeką Lao. Ich celem było ujście rzeki do Morza Tyrreńskiego, które znajduje się w gminie Scalea.

Wpadli do lodowatej wody

"Dzień był słoneczny, pogoda dobra. Deszcze z ostatnich dni sprawiły jednak, że poziom rzeki był wyższy (niż zazwyczaj-red.). Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, przewodnicy twierdzili, że nie będzie to sprawiało problemów" - informuje dziennik "Corriere della Sera".

Około godziny 15, na wysokości miejscowości Laino Borgo doszło do zderzenia dwóch pontonów. "Ktoś wypadł, ktoś dał radę chwycić się brzegu (pontonu - red.). My na szczęście zostaliśmy w środku" - mówili później uczniowie swoim nauczycielom, co relacjonuje dziennik "La Repubblica".