Świat Paraliż ruchu lotniczego w USA. Sekretarz transportu o jednej z przyczyn Oprac. Aleksandra Sapeta |

Wstrzymane starty samolotów w USA. Relacje pasażerów Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: EPA/CHRIS TORRES

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W piątek Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego (FAA) ogłosiła ogólnokrajowe wstrzymanie lotów, które na prawie pięć godzin wstrzymało odloty z powodu awarii systemów łączności. W efekcie linie lotnicze odwołały prawie 10 tysięcy lotów, a ponad 7 tysięcy innych było opóźnionych - podsumowała agencja Reuters.

Sekretarz transportu o przyczynach awarii

Według sekretarza transportu USA Seana Duffiego jedną z przyczyn awarii mógł być stary system telekomunikacyjny. Jak mówił w trakcie konferencji prasowej, w jednym z obiektów Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego (FAA) przeprowadzano rutynowe prace modernizacyjne związane z wymianą starego przewodu miedzianego na światłowód.

- Próbujemy ustalić, czy doszło do niekompetencji, czyli czy była to wina użytkownika, błąd instalatora (nowego przewodu) z firmy L3Harris, czy też zainstalowano wadliwy router. Nie ustaliliśmy jeszcze, na czym polegała usterka - mówił sekretarz.

Jak mówił dalej, router zaczął przeciążać inne systemy kontroli ruchu lotniczego, co zakłóciło komunikację z samolotami i skłoniło władze do podjęcia decyzji o wstrzymaniu lotów ze względów bezpieczeństwa. Duffy wykluczył wstępnie, aby za zdarzenie odpowiadało narzędzie oparte na sztucznej inteligencji lub cyberatak. Jak podkreślił, dochodzenie jednak wciąż trwa.

Sekretarz pochwalił pracę pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego. - W powietrzu znajdowało się 3500 samolotów. Ogłoszono wstrzymanie startów, a oni bezpiecznie wylądowali wszystkimi naszymi samolotami, co było wybitne - powiedział. Podziękowania przekazał również obsłudze na pokładach samolotów, personelowi naziemnemu i władzom lotniska. - Wszyscy wczoraj stanęli na wysokości zadania - ocenił.

Paraliż lotniczy w USA

Chociaż FAA ostatecznie zniosła zakaz startów w piątek wieczorem czasu wschodnioamerykańskiego (w sobotę rano w Polsce), utrudnienia dla pasażerów nadal trwają. Linie lotnicze Delta Air Lines, United Airlines i American Airlines odwołały w sobotę około 20 procent swoich lotów, natomiast JetBlue odwołało 40 procent - zauważa agencja Reuters. Paraliż lotniczy w USA dotknął także Polskich Linii Lotniczych LOT.

Firma L3Harris, nadzorująca wymianę sieci, nie odpowiedziała na prośbę agencji o komentarz.