Z więzienia uciekło ponad 70 przestępców. "Niemożliwe, że nikt niczego nie widział"

Władze Paragwaju poinformowały o co najmniej 75 zbiegach z więzienia na wschodzie kraju, przy granicy z Brazylią. Wielu z poszukiwanych przez policję uciekinierów ma należeć do największego brazylijskiego gangu. Lokalne media podały, że minister sprawiedliwości zażądała zwolnienia wszystkich pracowników więzienia. Podano, że tunel miał być przykrywką dla współpracy osadzonych z pracownikami.

- To niemożliwe, że nikt niczego nie widział przez cały ten czas. To nie jest praca wykonana w jeden dzień czy w jedną noc - oświadczyła minister sprawiedliwości Paragwaju Cecilia Perez. Acevedo mówiła, że możliwe jest, że wielu zbiegów przekroczyło już granicę z Brazylią. Dodała, że po brazylijskiej stronie znaleziono spalone samochody. Gazeta "La Nacion" napisała, że minister zarządziła zwolnienie wszystkich pracowników tego więzienia.

Minister: zbiegli należeli do narkotykowego gangu

Acevedo wskazał, że większość uciekinierów należy do Primeiro Comando da Capital (Pierwsze Komando Stołeczne). To największa brazylijska organizacja przestępcza, do której należy około 30 tysięcy ludzi. Członkowie gangu zajmują się przemytem narkotyków i broni. Bazą grupy jest stan Sao Paulo, jednak działa ona w większości brazylijskich stanów, a także w Paragwaju i Boliwii.