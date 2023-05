Paragwajczycy wybrali prezydenta. Zdecydowane zwycięstwo

W swoim zwycięskim przemówieniu Pena powiedział: Mamy wiele do zrobienia, po ostatnich latach stagnacji gospodarczej, deficytu fiskalnego, zadanie, które nas czeka nie jest dla pojedynczej osoby czy partii" i wezwał do: jedności i konsensusu.

Chcą kontynuowania konserwatywnej polityki

Wybory, w których uprawnionych do głosowania było 4,8 miliona obywateli, to ósme demokratyczne wybory od upadku krwawej dyktatury wojskowej Alfredo Stroessnera, który sprawował jednoosobowe rządy w latach 1954-1989. Znany był w Ameryce Łacińskiej między innymi z tego, iż kazał się tytułować "Excelentisimo", co oznacza "Najwspanialszy".