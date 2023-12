Podpisał umowę z nieistniejącym "państwem". Urzędnik podał się do dymisji

Arnaldo Chamorro, szef sztabu paragwajskiego ministra rolnictwa, zawarł w jego imieniu porozumienie o współpracy z "rządem" Stanów Zjednoczonych Kailasa (USK) - fikcyjnego "państwa", założonego przez samozwańczego guru religijnego. Po nagłośnieniu sprawy urzędnik podał się do dymisji. Jak tłumaczył, podpisał dokument w zamian za złożone przez to niby-państwo obietnice pomocy.

W środę Arnaldo Chamorro został zastąpiony na stanowisku szefa sztabu paragwajskiego ministra rolnictwa - poinformował "The Guardian". Urzędnik podał się do dymisji w związku z ujawnieniem szczegółów jego spotkania z przedstawicielami "rządu" Stanów Zjednoczonych Kailasa (USK) - fikcyjnego, nieistniejącego "państwa" założonego przez samozwańczego guru Nithyanandę Paramashivama.

Do spotkania doszło 16 października 2022 roku. W jego trakcie Chamorro złożył swój podpis pod porozumieniem o nawiązaniu przez Paragwaj współpracy z USK. Ze strony Paragwaju współpraca ta miałaby obejmować m.in. "aktywne dążenie przez rząd Paragwaju do ustanowienia stosunków dyplomatycznych z rządem Stanów Zjednoczonych Kailasa", a także "poparcie przyjęcia USK jako niezależnego i suwerennego państwa do różnych organizacji międzynarodowych, takich jak między innymi Organizacja Narodów Zjednoczonych" - wynika z upublicznionej przez paragwajskie media treści porozumienia.