Para pozywa klinikę. Dziecko, które przyszło na świat "nie jest z nimi spokrewnione"

Tiffany Score i Steven Mills w grudniu zostali rodzicami długo wyczekiwanego dziecka. Gdy przyszło na świat okazało się, że jest innej grupy etnicznej niż rodzice - kolor skóry nowonarodzonej córki różnił się od tego, jaki mają obydwoje. Ciąża była możliwa dzięki procedurze zapłodnienia pozaustrojowego, którą przeprowadziła klinika leczenia niepłodności IVF Life, Inc. w Orlando. Testy przeprowadzone po urodzeniu wykazały, że dziewczynka nie jest z nimi spokrewniona genetycznie.

Para zarzuca placówce w pozwie złożonym w tym miesiącu w Sądzie Okręgowym Hrabstwa Orange, że w wyniku ich błędu kobieta otrzymała zarodek innej osoby - podaje Fox35. W dokumencie wymieniono również nazwisko lekarza, który przeprowadzał procedurę. Według ustaleń lokalnych mediów jest to ceniony i chwalony przez pacjentów specjalista.

Szukają biologicznych rodziców dziewczynki

Jak podaje "New York Post" John Scarola, który reprezentuje parę, wysłał na początku stycznia list do kliniki, w którym rodzice domagali się wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji. Obawiają się oni, że ich zarodki, które były w klinice, mogły zostać poddane transferowi i "ich biologiczne dziecko" urodziło się innej parze.

Z pozwu wynika, że para nawiązała "intensywną więź emocjonalną" z dzieckiem podczas ciąży i choć są gotowi sami wychowywać dziewczynkę, to czują się "prawnie i moralnie zobowiązani", by odnaleźć jej genetycznych rodziców. Para obawia się również, że dziecko mogłoby im zostać odebrane. Stacja FOX35 przywołuje tu stan prawny, jaki obowiązuje na Florydzie - zgodnie z nim rodzicami dziecka są genetyczni rodzice, a nie kobieta, która je urodziła.

Media podają, że klinika prowadzi obecnie wewnętrzne dochodzenie w sprawie "błędu", którego wynikiem było urodzenie dziecka niespokrewnionego genetycznie.

In vitro. Jak wygląda procedura?

Niepłodność to choroba układu rozrodczego, która polega na braku ciąży mimo roku regularnego współżycia bez stosowania antykoncepcji. Jak podkreśla WHO - to zaburzenie niemające granic geograficznych ani ekonomicznych - podobne wskaźniki występują zarówno w krajach o wysokich, jak i niskich dochodach.

Nadzieją dla osób, które marzą o byciu rodzicem jest procedura in vitro, czyli najbardziej zaawansowana metoda leczenia niepłodności. Na czym polega?

- In vitro oznacza "na szkle", a więc pewien etap procesu zapłodnienia przeprowadzany jest poza organizmem kobiety - wyjaśniał Idze Dzieciuchowicz doktor Grzegorz Mrugacz, ginekolog z wieloletnim stażem i dyrektor medyczny sieci klinik "Bocian". - Całość procedury polega na tym, że jeśli uzyskamy komórkę jajową i tę komórkę jajową pod mikroskopem ocenimy i oczyścimy, to możemy taką komórkę zapłodnić plemnikiem mężczyzny, partnera czy męża. I przez pierwsze dwa, trzy albo pięć dni życia takiej zapłodnionej komórki hodujemy ją w specjalnych warunkach w inkubatorach, po czym taki zarodek przenosi się do jamy macicy. I jest już koniec in vitro. Dalej rozwija się on "in vivo", czyli jest w organizmie matki.

