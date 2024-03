Franciszek ma się dobrze stosownie do wieku. Nic mi nie wiadomo o sytuacji, która mogłaby niepokoić - oświadczył Sergio Alfieri, profesor chirurgii z rzymskiej kliniki Gemelli, który dwa razy operował papieża. Tak nawiązał do wydarzenia z Niedzieli Palmowej, gdy Franciszek nie przeczytał homilii podczas uroczystej mszy.

Papież Franciszek w ostatniej chwili pominął odczytanie homilii podczas mszy w Niedzielę Palmową . Gdy dziennikarze zwrócili się do Watykanu o wyjaśnienie tej niecodziennej sytuacji, przekazano im, że nie zostanie podana przyczyna decyzji o rezygnacji z homilii. Reuters zwracał uwagę, że to niezwykle rzadkie, żeby głowa Kościoła pomijała kazanie podczas tak ważnego wydarzenia.

- Ojciec Święty ma się dobrze stosownie do wieku i jego epizodycznych problemów oddechowych w zimniejszych okresach, także z powodu operacji płucnej przed wieloma laty - dodał Alfieri odnosząc się do tego, że w młodości w Argentynie usunięto papieżowi fragment płuca z powodu ciężkiej choroby.

"Papież ma umysł 60-latka"

- Kiedy staje w oknie, zwraca się do 1,5 miliarda katolików i nie tylko. To coś, co nie przydarza się jego rówieśnikom. Ma umysł 60-latka i udaje mu się wyprzedzać nas i kontynuować zarządzanie Państwem Watykańskim bez problemów i to osobiście - ocenił profesor.