Szef dyplomacji Watykanu o podróży papieża na Ukrainę: nie ma jeszcze konkretnych decyzji

Szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher powiedział, że nie zapadły jeszcze żadne konkretne decyzje w sprawie ewentualnej podróży Franciszka do Ukrainy. Podczas papieskiej podróży po Kanadzie potwierdził za to, że we wrześniu papież uda się do Kazachstanu. Być może spotka się tam z patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem.