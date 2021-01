Kobiety świeckie mogą pomagać przy ołtarzu. Papież zmienił kodeks

Papież Franciszek zmienił Kodeks Prawa Kanonicznego. Tym samym wyraził zgodę na dostęp kobiet do służby Słowa oraz pomocy przy ołtarzu w formie lektoratu i akolitatu podczas celebracji liturgicznych. Praktyka była już stosowana, teraz została oficjalnie zatwierdzona.

W ogłoszonym w poniedziałek w Watykanie liście apostolskim w formie motu proprio, zatytułowanym "Spiritus Domini", papież Franciszek zmodyfikował paragraf Kodeksu Prawa Kanonicznego ustalając, że kobiety mogą mieć dostęp do tych posług i że są one udzielane poprzez akt liturgiczny.

"W wielu wspólnotach praktyka zaaprobowana przez biskupów"

Watykan zaznaczył zarazem, że fakt, iż kobiety czytają Słowo Boże podczas celebracji liturgicznych czy też posługują przy ołtarzu jako ministranci czy szafarki Eucharystii nie jest niczym nowym. "W wielu wspólnotach na całym świecie jest to już praktyka zaaprobowana przez biskupów" - wyjaśniono.

Zarazem podkreśla się, że dotychczas odbywało się to bez "prawdziwego mandatu instytucjonalnego" w drodze odstępstwa od tego, co ustalił papież Paweł VI w 1972 toku, postanawiając, że dostęp do tych posług będzie zastrzeżony tylko dla mężczyzn.