Papież przechodzi "bardzo ostre zapalenie oskrzeli"

Bogu dzięki to nie było zapalenie płuc - powiedział w trakcie audiencji papież. Franciszek wyjaśnił, że przechodzi "bardzo ostre i zakaźne zapalenie oskrzeli". - Jak widzicie, żyję - zwrócił się do słuchaczy.

Odnosząc się do odwołania swojej podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na konferencję klimatyczną COP28, wyjaśnił, że lekarz nie pozwolił mu jechać do Dubaju. - Powodem jest to, że tam jest bardzo gorąco, a z gorąca przechodzi się do klimatyzowanych pomieszczeń - tłumaczył. Jak dodał, w przypadku choroby oskrzeli nie jest to korzystne.