Papież o tajemniczej misji w sprawie Ukrainy

Franciszek rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie samolotu, podczas lotu z Budapesztu do Rzymu. Zapewnił, że gotów jest zrobić wszystko, co możliwe w sprawie pokoju w Ukrainie. Następnie dodał, że toczy się obecnie misja w tej sprawie, ale jej szczegóły nie zostały jeszcze upublicznione. - Kiedy stanie się to publiczne, ujawnię to - dodał.