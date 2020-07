Papież "bardzo zasmucony" decyzją o przekształceniu Hagii Sophii w meczet

Zwracając się do kilkuset osób zgromadzonych na placu Świętego Piotra papież Franciszek przypomniał, że w niedzielę przypada Międzynarodowy Dzień Morza. Potem dodał zaś: "Morze przenosi mnie myślami trochę daleko, do Stambułu". Podkreślił, że myśli o Hagii Sophii. - I jestem bardzo zasmucony - wyznał, nie dodając nic więcej na ten temat.

Hagia Sophia przekształcona w meczet

Erdogan przedstawił kopię podpisanego przez siebie dekretu, w którym zadecydowano o przekazaniu kontroli nad meczetem Ayasofya, jak brzmi jego turecka nazwa, Dyrektoriatowi ds. Religii i ponownym otwarciu go dla kultu religijnego.

Według tureckiej prasy na początku czerwca Erdogan podobno poinstruował urzędników państwowych, by "przeprowadzili badania" pod kątem zmiany statusu Hagii Sophii. - Hagia Sophia może być nadal odwiedzana przez turystów jako meczet, podobnie jak Błękitny Meczet. Nasz naród powinien o tym zadecydować - mówił w jednym z wywiadów.

USA przeciwne przekształceniu

Departament Stanu wezwał władze Turcji do dalszego utrzymywania świątyni Hagia Sophia jako muzeum, co - jak dodano - "powinno stanowić przykład zaangażowania Ankary w poszanowanie tradycji wiary i historycznej różnorodności, które przyczyniły się do powstania Republiki Turcji".