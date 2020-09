"Papież kocha wasze dzieci takimi, jakie są". Franciszek spotkał się z rodzicami osób LGBT

"Chcemy stworzyć most z Kościołem"

Grassi wyjaśniła, że chce, aby Kościół i rodziny z dziećmi LGBT podjęły dialog. - Wzorując się na tytule książki, którą mu podarowaliśmy, wyjaśniłam, że uważamy się za szczęściarzy, ponieważ byliśmy zmuszeni zmienić sposób, w jaki zawsze patrzyliśmy na nasze dzieci. To, co teraz mamy, to nowe spojrzenie, które pozwoliło nam zobaczyć w nich piękno i miłość Boga. Chcemy stworzyć most z Kościołem tak, aby Kościół również mógł zmienić swoje spojrzenie na nasze dzieci, już ich nie wykluczając, ale przyjmując je w pełni - wyjaśniła wiceprzewodnicząca stowarzyszenia.