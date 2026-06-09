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Świat

Papież spotkał się w Madrycie z ofiarami wykorzystywania seksualnego w Kościele

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Papież Leon XIV w Hiszpanii
Papież Leon XIV na obchodach święta Bożego Ciała w Madrycie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: JUANJO MARTIN/PAP/EPA
Watykańskie biuro prasowe poinformowało w poniedziałek, że papież Leon XIV spotkał się w Madrycie z ofiarami wykorzystywania seksualnego ze strony duchowieństwa. Spotkanie odbyło się w nuncjaturze apostolskiej.

W ostatnich latach Hiszpanią wstrząsnął skandal związany z pedofilią w Kościele, który zaczyna być rozliczany. W komunikacie przekazanym dziennikarzom podano, że papież Leon XIV spotkał się z sześcioma osobami skrzywdzonymi przez przedstawicieli duchowieństwa i Kościoła w Hiszpanii. Towarzyszył im personel kościelny zaangażowany w działania na rzecz wsparcia ofiar.

"Podczas rozmowy, która trwała prawie godzinę, każda z obecnych osób, wychodząc od własnych bolesnych doświadczeń osobistych, przedstawiła papieżowi propozycje dotyczące tego, jak uczynić reakcję Kościoła na tak dramatyczne przypadki bardziej skuteczną" - głosi komunikat Watykanu.

"Papież wysłuchał ich z czułością i uwagą, zapewnił o swojej bliskości oraz bliskości całej wspólnoty kościelnej, a także o swoim zaangażowaniu na rzecz tego, by otrzymane propozycje stały się podstawą dalszych wysiłków i aby Kościół mógł rzeczywiście być miejscem bezpiecznym i duchowo zdrowym, w którym rany znajdują pocieszenie i uzdrowienie" - dodano.

Papież Leon XIV w Hiszpanii
Papież Leon XIV w Hiszpanii
Źródło zdjęcia: JUANJO MARTIN/PAP/EPA

Hiszpania rozlicza skandal pedofilski w Kościele

Rząd Hiszpanii oraz Konferencja Episkopatu i Rzecznik Praw Obywatelskich (Obrońca Narodu) osiągnęli w bieżącym roku historyczne porozumienie dotyczące pomocy i zadośćuczynienia dla ofiar nadużyć seksualnych popełnionych przez członków duchowieństwa.

Protokół przewiduje, że państwo, za pośrednictwem rzecznika, oceni poszczególne sprawy, aby ustalić status ofiar i odpowiednie odszkodowania, zaś Kościół zobowiązuje się do ich wypłaty.

Porozumienie stanowi, że to państwo ma decydujący głos w określaniu wysokości zadośćuczynienia. Odszkodowania mogą mieć charakter finansowy, psychologiczny, moralny lub naprawczy.

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Według niezależnego raportu Rzecznika Praw Obywatelskich (Defensor del Pueblo), zleconego przez Kongres Deputowanych i opublikowanego w październiku 2023 r., w ciągu ostatnich 50 lat ponad 440 tys. osób w Hiszpanii doświadczyło nadużyć w środowiskach kościelnych.

Papież wzywa do spotkań ze zranionymi przez Kościół

Wcześniej w poniedziałek, podczas spotkania z hiszpańskimi biskupami, papież powiedział: "Nasza droga składa się ze spotkań. Niech nie zabraknie (spotkań) z tymi, którzy przeżywają chwile ciemności i proszą nas, abyśmy stali się dla nich samarytanami".

- Jednym z najbardziej bolesnych jest spotkanie z osobami zranionymi właśnie przez tych, którzy powinni się nimi opiekować, także przez członków duchowieństwa - dodał.

- Wobec tej rany wspólnota kościelna jest wezwana do odpowiedzi poprzez słuchanie, prawdę, sprawiedliwość, zadośćuczynienie oraz coraz bardziej zdecydowane zaangażowanie w zapobieganie i kulturę troski - dodał Leon XIV, podkreślając, że "każda zraniona osoba musi móc znaleźć szczere wysłuchanie, przyjęcie, ochronę oraz realne drogi uzdrowienia".

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Źródło: PAP
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Tagi:
HiszpaniaKościół katolickiPapież Leon XIVPedofilia
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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