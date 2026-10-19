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Świat

Papież Leon XIV rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim

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Wołodymyr Zełenski
Dostawy żywności do okupowanych Oleszek (28 września 2026 roku)
Źródło wideo: Chersońska Obwodowa Administracja Wojskowa
Źródło zdj. gł.: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/PAP
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Papież Leon XIV rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zaapelował o współpracę między Ukrainą a Rosją w celu umożliwienia dostarczania pomocy humanitarnej do kontrolowanego przez Rosję ukraińskiego miasta Oleszki.

W poniedziałek papież Leon XIV i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiali telefonicznie o sytuacji humanitarnej w Oleszkach w obwodzie chersońskim. Mieszkańcy tej miejscowości z powodu wojny są odcięci od świata i cierpią głód.

W komunikacie przekazanym dziennikarzom watykańskie biuro prasowe podało: "Podczas rozmowy Ojciec Święty przypomniał o poważnej sytuacji w mieście Ołeszki w obwodzie chersońskim nawiązując do prośby o rozejm humanitarny, przedstawionej prezydentowi Federacji Rosyjskiej".

Papież rozmawiał z Putinem w piątek, jeszcze podczas pobytu z Poliklinice Gemelli wynikającego z przejścia operacji wycięcia guzka w płucach.

"Ojciec Święty wyraził nadzieję, że współpraca obu stron umożliwi dotarcie pomocy żywnościowej i medycznej oraz dobrowolną i bezpieczną ewakuację ludności cywilnej. Ponadto Ojciec Święty ponowił zapewnienie o zaangażowaniu Stolicy Apostolskiej na rzecz dialogu i pokoju" - głosi poniedziałkowy komunikat.

Tragiczna sytuacja w Oleszkach

Oleszki leżą w odległości około cztery kilometry od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie tych terenów.

Oleszki w obwodzie chersońskim
Oleszki w obwodzie chersońskim
Źródło zdjęcia: Google Maps

Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w mieście jest tragiczna - bez dostępu do żywności i wody przebywa około dwa tysiące osób, w tym 50 dzieci.

Miejscowość została zajęta przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. W czerwcu 2023 roku została ona zalana w następstwie zniszczenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce. 

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Papież Leon XIVWołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w UkrainieKościół katolickiWatykanGłód
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