Papież Leon XIV rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim
W poniedziałek papież Leon XIV i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiali telefonicznie o sytuacji humanitarnej w Oleszkach w obwodzie chersońskim. Mieszkańcy tej miejscowości z powodu wojny są odcięci od świata i cierpią głód.
W komunikacie przekazanym dziennikarzom watykańskie biuro prasowe podało: "Podczas rozmowy Ojciec Święty przypomniał o poważnej sytuacji w mieście Ołeszki w obwodzie chersońskim nawiązując do prośby o rozejm humanitarny, przedstawionej prezydentowi Federacji Rosyjskiej".
Papież rozmawiał z Putinem w piątek, jeszcze podczas pobytu z Poliklinice Gemelli wynikającego z przejścia operacji wycięcia guzka w płucach.
"Ojciec Święty wyraził nadzieję, że współpraca obu stron umożliwi dotarcie pomocy żywnościowej i medycznej oraz dobrowolną i bezpieczną ewakuację ludności cywilnej. Ponadto Ojciec Święty ponowił zapewnienie o zaangażowaniu Stolicy Apostolskiej na rzecz dialogu i pokoju" - głosi poniedziałkowy komunikat.
Tragiczna sytuacja w Oleszkach
Oleszki leżą w odległości około cztery kilometry od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie tych terenów.
Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w mieście jest tragiczna - bez dostępu do żywności i wody przebywa około dwa tysiące osób, w tym 50 dzieci.
Miejscowość została zajęta przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. W czerwcu 2023 roku została ona zalana w następstwie zniszczenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce.