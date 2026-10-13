Świat Papież Leon XIV przeszedł operację usunięcia guzka. Jest komunikat Watykanu Oprac. Kamila Grenczyn |

Papież Leon XIV przejdzie operację usunięcia guzka Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI Dostawca: PAP/EPA.

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W niedzielę podczas spotkania z wiernymi Leon XIV ogłosił, że lekarze znaleźli u niego guzek na płucu w początkowej fazie i za ich radą podda się operacji.

Papież Leon XIV w szpitalu

Zabieg w Poliklinice Gemelli przeprowadził zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margaritory. Badanie usuniętej zmiany wyjaśni, czy konieczne będzie dalsze leczenie.

Wcześniej Watykan poinformował, że papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje.

Papież Leon XIV trafił do kliniki Gemelli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI Dostawca: PAP/EPA.

Papież został przewieziony do kliniki we wtorek. Przed szpitalem zgromadziło się wiele osób, które go pozdrawiały.

Jeszcze przed ogłoszeniem terminu operacji dziennik "Il Messaggero" podał, że w rzymskim szpitalu wdrożony został nadzwyczajny plan nadzoru na oddziałach i korytarzach, a także wejść głównych i bocznych oraz laboratoriów analiz klinicznych.

Wejście do rzymskiej Polikliniki Gemelli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Najwyższa uwaga - przekazał "Il Messaggero" - została skoncentrowana na kwestii bezpieczeństwa poufnych danych dotyczących zdrowia papieża i wyników badań, które będą wprowadzane do systemów przy wykorzystaniu specjalnych kodów czy fałszywego nazwiska. W ten sposób mają one być chronione przed hakerami i wyciekiem informacji.

Całe dziesiąte piętro szpitala, gdzie przebywa papież, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.

"Il Messaggero" podał, że Leon XIV nie zajął apartamentu przeznaczonego dla papieży od czasów Jana Pawła II z uwagi na trwający tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która jest pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną polikliniki.

OGLĄDAJ: "Nie da się tak przeżyć ludzkiego życia". Jak Leon XIV chce rozbroić sztuczną inteligencję? Zobacz cały materiał