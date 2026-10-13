Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Papież Leon XIV przeszedł operację usunięcia guzka. Jest komunikat Watykanu

|
Papież Leon XIV zostanie przyjęty do rzymskiej kliniki Gemelli
Papież Leon XIV przejdzie operację usunięcia guzka
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI Dostawca: PAP/EPA.
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Papież Leon XIV przeszedł operację usunięcia guzka z płuca. Zabieg zakończył się pomyślnie - przekazał Watykan w wieczornym komunikacie.

W niedzielę podczas spotkania z wiernymi Leon XIV ogłosił, że lekarze znaleźli u niego guzek na płucu w początkowej fazie i za ich radą podda się operacji.

Papież Leon XIV w szpitalu

Zabieg w Poliklinice Gemelli przeprowadził zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margaritory. Badanie usuniętej zmiany wyjaśni, czy konieczne będzie dalsze leczenie.

Wcześniej Watykan poinformował, że papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje.

Papież Leon XIV trafił do kliniki Gemelli
Papież Leon XIV trafił do kliniki Gemelli
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI Dostawca: PAP/EPA.

Papież został przewieziony do kliniki we wtorek. Przed szpitalem zgromadziło się wiele osób, które go pozdrawiały.

Jeszcze przed ogłoszeniem terminu operacji dziennik "Il Messaggero" podał, że w rzymskim szpitalu wdrożony został nadzwyczajny plan nadzoru na oddziałach i korytarzach, a także wejść głównych i bocznych oraz laboratoriów analiz klinicznych.

Wejście do rzymskiej Polikliniki Gemelli
Wejście do rzymskiej Polikliniki Gemelli
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Najwyższa uwaga - przekazał "Il Messaggero" - została skoncentrowana na kwestii bezpieczeństwa poufnych danych dotyczących zdrowia papieża i wyników badań, które będą wprowadzane do systemów przy wykorzystaniu specjalnych kodów czy fałszywego nazwiska. W ten sposób mają one być chronione przed hakerami i wyciekiem informacji.

Całe dziesiąte piętro szpitala, gdzie przebywa papież, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.

"Il Messaggero" podał, że Leon XIV nie zajął apartamentu przeznaczonego dla papieży od czasów Jana Pawła II z uwagi na trwający tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która jest pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną polikliniki. 

OGLĄDAJ: "Nie da się tak przeżyć ludzkiego życia". Jak Leon XIV chce rozbroić sztuczną inteligencję?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Papież Leon XIVKościół katolickiZdrowieSzpital
Czytaj także:
FPF Sylwia Gregorczyk-Abram
Przemoc w schronisku dla nieletnich. "Będziemy to analizować"
"Fakty po Faktach"
Chiny, AI, sztuczna inteligencja
Apel w sprawie AI. Pionierzy chcą nowego organu
BIZNES
Opady w Grecji, prognoza na północ czasu lokalnego
Czerwone alarmy pogodowe w Grecji. Apel władz
METEO
sklep market francja - Henry Saint John shutterstock_2461105023
Lodówki podgrzano do 50 stopni. Straty liczone w dziesiątkach milionów
BIZNES
imageTitle
Polska stocznia podbija świat. Messi nie mógł się oprzeć
EUROSPORT
Donald Trump rozmawia z dziennikarzami przed wylotem na Alaskę (13 października 2026 roku)
Trump o bazie w Polsce. "Oni zapłacą"
Świat
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski: podajemy rękę prezydentowi
BIZNES
60-latka zmarła na miejscu
Tragiczny wypadek. Nie żyje starsza kobieta
Łódź
Amunicja - zdjęcie ilustracyjne
Amunicja miała być w policyjnym magazynie, leżała w piwnicy domu
Katowice
unia europejska ukraina flaga flagi shutterstock_2177089329
Ukraina coraz bliżej Unii Europejskiej. Otwarto dwa kolejne klastry
BIZNES
Adam Szłapka O TV REPUBLIKA
"Tego nie można nazwać dezinformacją, to jest po prostu łajdactwo"
Polska
Pociąg Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą kursować co pół godziny
WARSZAWA
Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim
"Śladowe ilości amoniaku". Kilkaset osób ewakuowanych ze szkoły
WARSZAWA
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Nie odpowiada standardom. Główna arteria Bielan zostanie przebudowana
Dariusz Gałązka
giełda notowania
Rynek ostrożnie patrzy na AI. "Wczesny sygnał szerszej przeceny"
BIZNES
Donald Trump
USA wstrzymały pomoc wywiadowczą? Trump odpowiada
Świat
szklanka woda shutterstock_2844154107
Szkło w butelkowanej wodzie. Sanepid ostrzega
BIZNES
pap_20231012_1FN (1)
Cyberatak na wielką inwestycję pod Bałtykiem
BIZNES
Labrador retriever
Dlaczego duże psy żyją krócej niż małe?
METEO
imageTitle
Hokeista trafiony krążkiem w głowę. "Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy"
EUROSPORT
Nowy gmach na wizualizacji
Ogromny gmach wśród kamienic Powiśla. Planowali go od lat
Dariusz Gałązka
Donald Tusk
Materiały wybuchowe i kusza w mieszkaniu. 66-latek z zarzutami planowania zamachu
Polska
imageTitle
Nie żyje Jakub Tymiński. Polski kickbokser miał 25 lat
EUROSPORT
Donald Tusk
"Nikomu pan łaski nie robi". Tusk do Nawrockiego
Polska
Schronisko dla nieletnich w Dominowie
"Byli bici każdego dnia", postrachem była "blondyna". Wstrząsające relacje
Polska
Warszawa, Bródno
Przez "podejrzany przedmiot" zamknęli pętlę
WARSZAWA
Trzyletni Kacper zmarł na SOR
Po śmierci trzyletniego Kacpra. Gastroenterolog wyjaśnia, na co zwrócić uwagę
Zdrowie
Monocykl elektryczny uruchomił się w autobusie MPK Wrocław
Monocykl nagle zaczął dymić. Kierowca musiał zatrzymać autobus
Wrocław
Berlin Niemcy 06.17.2025, pociąg elektryczny na moście nad drogą, samochody, volkswagen, auta
Niemcy zmagają się z rosnącymi cenami energii. Inflacja najwyżej od lat
BIZNES
szpik shutterstock_2041143614
Młody dawca czy pełna zgodność? Co przesądza o przeszczepie
Anna Bielecka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica