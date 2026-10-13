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Świat

Papież Leon XIV podda się operacji usunięcia guzka. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w szpitalu

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Poliklinika Gemelli w Rzymie
Wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z pobytem papieża w rzymskiej Poliklinice Gemelli
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI
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Specjalne kody, fałszywe nazwisko i odizolowanie całego piętra szpitala - to część środków bezpieczeństwa, które wprowadzono w związku z planowanym przybyciem papieża do rzymskiej Polikliniki Gemelli. Leon XIV ma się tam poddać operacji usunięcia guzka na płucu.

W niedzielę podczas spotkania z wiernymi Leon XIV ogłosił, że lekarze znaleźli u niego guzek na płucu w początkowej fazie i za ich radą podda się operacji jego usunięcia. Jak poinformował Watykan, planowany pobyt papieża w Poliklinice Gemelli rozpocznie się we wtorek rano.

Chociaż dotychczas nie ogłoszono terminu operacji, "Il Messaggero" podało, że w rzymskim szpitalu wdrożony został nadzwyczajny plan nadzoru obszarów w jego wnętrzu, na oddziałach i korytarzach, a także wejść głównych i bocznych oraz laboratoriów analiz klinicznych.

Poufne dane papieża. Tak będą chronione

Najwyższa uwaga - przekazał dziennik - została skoncentrowana na kwestii bezpieczeństwa poufnych danych dotyczących zdrowia papieża i wyników badań, które będą wprowadzane do systemów przy wykorzystaniu specjalnych kodów czy fałszywego nazwiska. W ten sposób mają one być chronione przed hakerami i wyciekiem informacji.

Całe dziesiąte piętro szpitala, gdzie będzie przebywać papież, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.

Wejście do rzymskiej Polikliniki Gemelli
Wejście do rzymskiej Polikliniki Gemelli
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

"Il Messaggero" podało, że Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży od czasów Jana Pawła II z uwagi na trwający tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną polikliniki. 

Funkcjonariusze służb porządkowych zostaną rozmieszczeni wokół szpitala i dysponować będą między innymi dronami. 

OGLĄDAJ: "Nie da się tak przeżyć ludzkiego życia". Jak Leon XIV chce rozbroić sztuczną inteligencję?
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Źródło: PAP
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Tagi:
Papież Leon XIVKościół katolickiZdrowieSzpital
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