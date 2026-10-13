Świat Papież Leon XIV podda się operacji usunięcia guzka. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w szpitalu Oprac. Kamila Grenczyn |

Wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z pobytem papieża w rzymskiej Poliklinice Gemelli Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

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W niedzielę podczas spotkania z wiernymi Leon XIV ogłosił, że lekarze znaleźli u niego guzek na płucu w początkowej fazie i za ich radą podda się operacji jego usunięcia. Jak poinformował Watykan, planowany pobyt papieża w Poliklinice Gemelli rozpocznie się we wtorek rano.

Chociaż dotychczas nie ogłoszono terminu operacji, "Il Messaggero" podało, że w rzymskim szpitalu wdrożony został nadzwyczajny plan nadzoru obszarów w jego wnętrzu, na oddziałach i korytarzach, a także wejść głównych i bocznych oraz laboratoriów analiz klinicznych.

Poufne dane papieża. Tak będą chronione

Najwyższa uwaga - przekazał dziennik - została skoncentrowana na kwestii bezpieczeństwa poufnych danych dotyczących zdrowia papieża i wyników badań, które będą wprowadzane do systemów przy wykorzystaniu specjalnych kodów czy fałszywego nazwiska. W ten sposób mają one być chronione przed hakerami i wyciekiem informacji.

Całe dziesiąte piętro szpitala, gdzie będzie przebywać papież, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.

Wejście do rzymskiej Polikliniki Gemelli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

"Il Messaggero" podało, że Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży od czasów Jana Pawła II z uwagi na trwający tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną polikliniki.

Funkcjonariusze służb porządkowych zostaną rozmieszczeni wokół szpitala i dysponować będą między innymi dronami.

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