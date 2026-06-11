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Świat

Papież Leon XIV odprawił mszę w bazylice Sagrada Familia

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Papież podczas mszy w bazylice Sagrada Familia
Msza w bazylice Sagrada Familia z udziałem papieża Leona XIV
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: CIRO FUSCO/PAP/EPA
W Barcelonie odbyło się kulminacyjne wydarzenie tego etapu podróży Leona XIV do Hiszpanii. Papież odprawił mszę w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia. Po mszy pobłogosławiona została Wieża Jezusa Chrystusa, najwyższa w tej świątyni.

Msza w bazylice Sagrada Familia (Świętej Rodziny) z udziałem papieża została odprawiona w 100. rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, autora projektu bazyliki. Leon XIV oddał hołd architektowi przy jego grobie. W Watykanie trwa proces beatyfikacyjny Gaudiego, nazywanego "Bożym architektem".

Leona XIV powitali w bazylice król Hiszpanii Filip VI i królowa Letycja. Obecny był także premier Pedro Sanchez. Wokół bazyliki zgromadziły się tysiące ludzi.

Homilia papieża w bazylice Sagrada Familia

Papież powiedział w homilii, że środowy wieczór jest świętem dla całej Barcelony i narodu hiszpańskiego, a zwłaszcza - podkreślił - katalońskiego.

- Barcelona i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni, będącej także znakiem jedności i zgody dla całej Hiszpanii, i podnoszą oczy, aby spotkać się z obliczem Boga Ojca - powiedział. Przypomniał, że bazylikę konsekrował papież Benedykt XVI w 2010 roku.

Papież podczas mszy w bazylice Sagrada Familia
Papież podczas mszy w bazylice Sagrada Familia
Źródło zdjęcia: CIRO FUSCO/PAP/EPA

- Ten kościół jest jedną budowlą złożoną z wielu kamieni i domem, który przez lata nieustannie wzrasta według tego samego projektu. Wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami tego dzieła, którego fundamentem i zwieńczeniem, początkiem i końcem jest Chrystus. O wiele bardziej niż pomnikiem, bazylika Sagrada Familia pozostaje, także dziś, budowlą wciąż wznoszoną - oświadczył.

- Jej niedoskonałość nie jest brakiem, ponieważ świadczy o pragnieniu, nie oznacza niedostatku, lecz wyraża obietnicę, którą chcemy konsekwentnie wypełniać - podkreślił.

Papież stwierdził, że wiara nadaje kształt kamieniom i sens tej budowli, a Gaudi był "architektem płonącym wiarą", który "zaproponował nam duchową pielgrzymkę prowadzącą do spotkania z Chrystusem".

Leon XIV zauważył przy tym, że "sztuka i piękno są wybitnymi kanałami ewangelizacji". - Pokażmy, że Sagrada Familia jest najwyższym kościołem świata, nie po to, by wyróżniać się w światowych rankingach, lecz by prowadzić kroki Ludu Bożego pielgrzymującego na tej ziemi Katalonii z krzyżem, który oświetla drogę.

Papież pobłogosławił najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia

Budowa Sagrada Familia rozpoczęła się w 1882 roku. Część wzniesiona przez Gaudiego została wpisana przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa w 2005 roku.

Papież pobłogosławił najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia
Papież pobłogosławił najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia
Źródło zdjęcia: VATICAN MEDIA/PAP/EPA

Ma 18 wież, z których najwyższa - Wieża Jezusa Chrystusa, o wysokości 172,5 metra - została uroczyście zainaugurowana i pobłogosławiona przez Leona XIV po mszy w środę. Dzięki tej wieży bazylika stała się najwyższym kościołem na świecie.

Gaudi wybrał tę wysokość, aby wieża była o pół metra niższa od szczytu pobliskiej góry Montjuic, ponieważ uważał, że dzieło człowieka nie powinno przewyższać dzieła Boga. Na szczycie Wieży Jezusa Chrystusa znajduje się krzyż, wykonany ze szkła i białej szkliwionej ceramiki, o rozpiętości ramion wynoszącej około 13 metrów.

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Źródło: PAP
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Tagi:
HiszpaniaKościół katolickiPapież Leon XIV
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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