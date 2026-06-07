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Świat

Drugi dzień pielgrzymki Leona XIV do Hiszpanii. Papież przemówił do wiernych w Madrycie

Mikołaj Stępień
Zespół autorów
Oprac. Mikołaj StępieńOprac. Filip Czerwiński
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Papież Leon XIV na procesji z okazji Bożego Ciała w Madrycie
Papież Leon XIV na obchodach święta Bożego Ciała w Madrycie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Javier Lizon
Papież wziął udział w mszy i procesji w Madrycie z okazji święta Bożego Ciała. Leon XIV wezwał Hiszpanów, aby ich religijność "nie była muzeum przeszłości, które się zwiedza, lecz szkołą wiary, z której także dzisiaj można czerpać".

Około 1,2 miliona osób wzięło udział w niedzielnej mszy w Madrycie, której przewodniczył papież Leon XIV w drugim dniu swojej wizyty w Hiszpanii. W nabożeństwie na Plaza de Cibeles uczestniczyła hiszpańska para królewska - król Filip VI i królowa Letycja - a także ich dzieci: księżniczka Asturii i następczyni tronu Eleonora oraz infantka Zofia.

W homilii w uroczystość Bożego Ciała, obchodzoną w Hiszpanii w niedzielę, papież zwrócił uwagę na bogatą hiszpańską tradycję obchodów tego dnia.

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- Tutaj, w Madrycie, ale także w wielu innych miejscach Hiszpanii, Boże Ciało nie jest po prostu jednym z dni kalendarza liturgicznego, lecz powrotem do korzeni wiary, aby odnowić miłość i wierność Bogu. Uroczyste procesje w tym dniu przez wieki kształtowały pobożność, sztukę, muzykę, architekturę i życie narodu hiszpańskiego, a dzisiaj wyrażają i ukazują duchowe przeżycia tego kraju, także poprzez piękno i elegancję dywanów kwiatowych, ołtarzy ustawianych na ulicach, troskę o monstrancje i trony eucharystyczne, śpiewy i szaty liturgiczne - powiedział Leon XIV.

Zaznaczył przy tym, że "nie chodzi tu o zewnętrzną manifestację, folklorystyczny relikt czy zwykłą ozdobę". - Tu chodzi o wiarę w obecność Pana Zmartwychwstałego, który żyje i nadal przebywa wśród nas, który staje się chlebem dla naszego głodu życia i nawiedza zakamarki naszego serca oraz naszej historii, także te najmroczniejsze.

Papież Leon XIV na mszy w Madrycie. Na drugim planie król Hiszpani Filip VI, królowa Letycja, księżniczka Eleonora i infantka Zofia
Papież Leon XIV na mszy w Madrycie. Na drugim planie król Hiszpani Filip VI, królowa Letycja, księżniczka Eleonora i infantka Zofia
Źródło zdjęcia: Jose Jimenez/PAP/EPA

Papież o religijności: szkoła wiary, nie muzeum

Papież zauważył, że w Hiszpanii Kościół od lat łączy uroczystość Bożego Ciała z Dniem Miłosierdzia. - Służy to temu, abyśmy sami pozwolili wyprowadzić się z egoizmu, obojętności oraz wygodnej i prywatnej wiary - dodał.

Wskazując zadania dla Hiszpanii, wyraził pragnienie, aby religijność "nie była muzeum przeszłości, które się zwiedza, lecz szkołą wiary, z której także dzisiaj można czerpać, szkołą, która uczy nas klękać przed Bogiem i przed bliźnim, ponieważ nikt nie może klękać przed Panem, gardząc jednocześnie swoim bratem".

- To szkoła, która uczy nas bezinteresowności miłości stającej się darem, aby szerzyła się pośród nas i zrywała kajdany wszelkiego egoizmu - zaznaczył.

Papież Leon XIV na procesji z okazji Bożego Ciała w Madrycie
Papież Leon XIV na procesji z okazji Bożego Ciała w Madrycie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Javier Lizon

Madryt świętuje Boże Ciało. Leon XIV wziął udział w procesji

Po mszy Leon XIV przewodniczył procesji z okazji Bożego Ciała. Na mszę przybyli wierni z całej Hiszpanii, a także innych krajów, w tym Nikaragui i Kolumbii. Obecnych było też wielu turystów z całego świata. Zgromadzeni wypełnili zarówno Plaza de Cibeles, jak i jego okolice.

Na całej trasie przejazdu papieża w papamobile z nuncjatury apostolskiej na plac pozdrawiały go na ulicach tysiące osób.

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Źródło: PAP
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Tagi:
HiszpaniaPapież Leon XIVKościół katolickiFilip VI
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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