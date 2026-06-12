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Świat

Problem z samolotem papieża Leona XIV. Pomógł król Hiszpanii

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Papież Leon XIV wchodzi na pokład samolotu króla Hiszpanii
Problemy z samolotem na Teneryfie. Papież odleciał maszyną króla Hiszpanii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Alberto Valdes
Papież Leon XIV odleciał z Teneryfy do Rzymu samolotem króla Hiszpanii Filipa VI. Leon XIV musiał zmienić maszynę z powodu problemów z samolotem linii Iberia.

Papież Leon XIV po zakończeniu tygodniowej wizyty w Hiszpanii miał wrócić do Rzymu Airbusem A320 linii Iberia. Krótko przed planowanym odlotem okazało się, że maszyna nie wystartuje. Linie lotnicze poinformowały, że "awarii technicznej samolotu nie uda się natychmiast naprawić", a z Madrytu zostanie wysłany nowy samolot.

Pilot Airbusa A320 powiedział dziennikarzom, że chodziło o problem z silnikiem, a próby naprawy nie powiodły się. Według jego słów trudności spowodował silny wiatr.

Króla Hiszpanii zaoferował papieżowi swój samolot

Watykan poinformował, że Leon XIV wróci do Rzymu samolotem Falcon, zaoferowanym mu przez króla Hiszpanii Filipa VI. Samolot odleciał po godzinie 18 czasu lokalnego (po 19 w Polsce). Personel i dziennikarze wrócą do Rzymu w najbliższych godzinach innym samolotem - dodano w komunikacie.

Papież Leon XIV wchodzi na pokład samolotu króla Hiszpanii
Papież Leon XIV wchodzi na pokład samolotu króla Hiszpanii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Alberto Valdes

Informację, że papież wróci do Rzymu ze swoimi najbliższymi współpracownikami Falconem, przekazały również pałac królewski i rząd Hiszpanii. Jak podał publiczny hiszpański nadawca RTVE, na Teneryfę leci kolejny Falcon, który zabierze króla z Wysp Kanaryjskich.

Podczas pielgrzymki do Hiszpanii Leon XIV odprawił mszę w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia:

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Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Papież Leon XIVWatykanRzymTeneryfaHiszpania
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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