Świat Problem z samolotem papieża Leona XIV. Pomógł król Hiszpanii Oprac. Justyna Sochacka |

Problemy z samolotem na Teneryfie. Papież odleciał maszyną króla Hiszpanii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Alberto Valdes

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Papież Leon XIV po zakończeniu tygodniowej wizyty w Hiszpanii miał wrócić do Rzymu Airbusem A320 linii Iberia. Krótko przed planowanym odlotem okazało się, że maszyna nie wystartuje. Linie lotnicze poinformowały, że "awarii technicznej samolotu nie uda się natychmiast naprawić", a z Madrytu zostanie wysłany nowy samolot.

Pilot Airbusa A320 powiedział dziennikarzom, że chodziło o problem z silnikiem, a próby naprawy nie powiodły się. Według jego słów trudności spowodował silny wiatr.

Króla Hiszpanii zaoferował papieżowi swój samolot

Watykan poinformował, że Leon XIV wróci do Rzymu samolotem Falcon, zaoferowanym mu przez króla Hiszpanii Filipa VI. Samolot odleciał po godzinie 18 czasu lokalnego (po 19 w Polsce). Personel i dziennikarze wrócą do Rzymu w najbliższych godzinach innym samolotem - dodano w komunikacie.

Papież Leon XIV wchodzi na pokład samolotu króla Hiszpanii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Alberto Valdes

Informację, że papież wróci do Rzymu ze swoimi najbliższymi współpracownikami Falconem, przekazały również pałac królewski i rząd Hiszpanii. Jak podał publiczny hiszpański nadawca RTVE, na Teneryfę leci kolejny Falcon, który zabierze króla z Wysp Kanaryjskich.

Escolta del Ala 46 al Papa León XIV en su viaje de regreso a

Roma, tras sufrir su avión una incidencia.



El Pontífice ha viajado finalmente en uno de los aviones del Ala 45

Buen viaje de vuelta, Santidad !!



Gracias a los compañeros del @EjercitoAire por su rápida respuesta!!! pic.twitter.com/tjyLt9w62Y — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) June 12, 2026 Rozwiń

Podczas pielgrzymki do Hiszpanii Leon XIV odprawił mszę w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia:

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