Papież: błogosławienie par jednopłciowych może wywołać więcej rozłamu niż jedności
Pierwszy papież z USA Leon XIV pochwalił przełomową decyzję Franciszka z 2023 roku, ale w komentarzach na pokładzie samolotu powrotnego do Rzymu po podróży w czterech krajach Afryki stwierdził, że Watykan nie chce, aby te błogosławieństwa były dalej formalizowane.
- Jeśli pójdziemy dalej, myślę, że ten temat może wywołać więcej rozłamu niż jedności - stwierdził.
Franciszek, który zmarł w 2025 roku po 12 latach przewodzenia Kościołowi, zezwolił księżom na udzielanie błogosławieństw parom jednopłciowym nieformalnie poza nabożeństwem i w indywidualnych przypadkach.
Decyzja wywołała szeroką debatę w Kościele, a biskupi w niektórych krajach, zwłaszcza w Afryce, odmawiali swoim księżom jej wdrożenia.
Papież: Stolica Apostolska nie zgadza się na sformalizowane błogosławieństwo par
Zapytany o plan niemieckiego kardynała Reinharda Marxa, aby sformalizować błogosławieństwa w swojej diecezji, Leon nie skrytykował go wprost, ale odniósł się do wcześniejszych instrukcji Watykanu dla Konferencji Episkopatu Niemiec, aby nie opracowywać sformalizowanych rytuałów błogosławieństw osób tej samej płci.
- Stolica Apostolska jasno dała do zrozumienia, że nie zgadza się na sformalizowane błogosławieństwo par - powiedział papież. Dodał, że jedność w Kościele nie powinna koncentrować się wyłącznie na etyce seksualnej.
- Mamy tendencję do myślenia, że kiedy Kościół mówi o moralności, jedyną kwestią moralności jest seksualność - zauważył. - W rzeczywistości uważam, że istnieją o wiele ważniejsze kwestie, takie jak sprawiedliwość, równość, wolność mężczyzn i kobiet - wskazał.
Kościół katolicki naucza, że stosunki seksualne poza małżeństwem heteroseksualnym są grzeszne. Mówi, że osoby odczuwające pociąg do osób tej samej płci powinny starać się żyć w czystości - przypomniała agencja Reutera.
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: ANDREW MEDICHINI/PAP/EPA