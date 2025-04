Papież, który pragnął otworzyć Kościół. 10 najważniejszych momentów pontyfikatu Franciszka

Ostatnie publiczne wystąpienie papieża Franciszka Źródło: Reuters

Od reform wewnętrznych Kościoła, po historyczne pojednanie z islamem - Katolicka Agencja Informacyjna wskazała dziesięć najważniejszych momentów pontyfikatu papieża Franciszka. To portret papieża reformatora, który pragnął Kościoła otwartego, miłosiernego i bliskiego ludziom.

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek w wieku 88 lat, po 12 latach kierowania Kościołem.

Pontyfikat papieża Franciszka był czasem odważnych decyzji, mocnych gestów i prób przekształcenia Kościoła w bardziej ewangeliczny, otwarty i wspólnotowy. Jak sam głosił: "Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, niż Kościół chory z powodu wygody i przywiązania do własnego bezpieczeństwa".

Oto 10 najważniejszych - według KAI - momentów pontyfikatu Franciszka.

1. Adhortacja "Evangelii gaudium" - mapa drogowa dla Kościoła

Papież Franciszek rozpoczął swój pontyfikat w marcu 2013 roku. Już kilka miesięcy później ogłosił adhortację "Evangelii gaudium", która - jak przypomina Katolicka Agencja Informacyjna - stała się dokumentem programowym pontyfikatu Argentyńczyka. Papież pisał w niej o konieczności przemiany Kościoła, który ma być w "permanentnym stanie misji".

"Marzę o wyborze misyjnym zdolnym przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania dzisiejszego świata niż do zachowania stanu rzeczy" Fragment "Evangelii gaudium" papieża Franciszka

Jak pisał dla Magazynu TVN24 franciszkanin Kasper Mariusz Kaproń, w swojej pierwszej adhortacji Franciszek mówił "o Kościele, który nie jest w opozycji do świata, lecz jest Kościołem w świecie, nie będąc zarazem z tego świata. Jest to Kościół, który wchodzi w świat, ale nie ewangelizuje siłą oręża, a jedynie siłą miłości. To Kościół, który wchodzi w dialog".

2. Encyklika "Laudato si' "

W 2015 roku papież Franciszek ogłosił encyklikę "Laudato si' ", inspirowaną przesłaniem jego patrona, św. Franciszka. Była to - jak pisze KAI - "pierwsza w dziejach Kościoła encyklika całkowicie poświęcona ochronie naturalnego środowiska człowieka".

Franciszek ostro krytykował w niej model nieograniczonej konsumpcji i apelował o odpowiedzialność za wspólny dom - planetę Ziemię. Postulował "ekologię ludzką", czyli "niezbędną relację życia człowieka z prawem moralnym, wpisanym w jego naturę".

3. Adhortacja apostolska "Amoris laetitia"

Rok później ukazał się dokument "Amoris laetitia" ("Radość miłości"). W tej adhortacji apostolskiej na temat rodziny, podsumowującej dwa synody biskupów, papież Franciszek zachęcał duszpasterzy do kierowania się "logiką miłosierdzia" wobec rozwodników w nowych związkach i "odpowiedzialnego rozeznania" ich sytuacji oraz cierpienia. Papież wyrażał w niej przekonanie, że należy "przezwyciężać wykluczenie" rozwiedzionych w nowych związkach i dążyć do ich integracji poprzez analizę każdego przypadku z osobna.

(...) niewątpliwie naszym najważniejszym zadaniem duszpasterskim dotyczącym rodzin jest umacnianie miłości i pomaganie w leczeniu ran w taki sposób, abyśmy mogli zapobiec rozszerzaniu się tego dramatu w naszej epoce. Papież Franciszek, fragment adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia"

4. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

Ważnym momentem dla wiernych z Polski były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, których hasło przewodnie brzmiało: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".

Podczas pięciodniowej wizyty w Polsce Franciszek spotkał się z młodzieżą z całego świata, odwiedził Jasną Górę, były obóz Auschwitz-Birkenau i szpital dziecięcy w Krakowie.

Była to jedyna wizyta papieża Franciszka w naszym kraju.

5. Jubileusz Miłosierdzia

Jak przypomina KAI, 8 grudnia 2015 roku papież Franciszek otworzył Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, który trwał do 20 listopada 2016 roku.

W tym czasie papież wysłał w świat 1071 "misjonarzy miłosierdzia", wśród których było 76 kapłanów z Polski. Udzielił im władzy rozgrzeszenia z grzechów zastrzeżonych wyłącznie Stolicy Apostolskiej i powierzył zadanie głoszenia "radości przebaczenia". Przyznał także wszystkim księżom prawo do rozgrzeszania z grzechu aborcji - decyzję, którą później przedłużył na stałe.

Symbolicznym aktem zakończenia Jubileuszu było zamknięcie Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra w Watykanie - przypomina agencja.

6. Szczyt w sprawie ochrony małoletnich

Rok 2019 to kolejny ważny rozdział pontyfikatu – w lutym odbył się szczyt w Watykanie poświęcony ochronie nieletnich w Kościele przed nadużyciami seksualnymi. Głównymi tematami dyskusji były: "odpowiedzialność biskupów, synodalność i kolegialność w rozliczaniu oraz transparentność".

Jak zauważa KAI, był to moment przełomowy - papież zatwierdził nowe przepisy prawne usprawniające ściganie przestępstw seksualnych, mające obowiązywać w całym Kościele powszechnym, a także zniósł tzw. tajemnicę papieską w tych sprawach.

7. Katolicko-muzułmański dokument o braterstwie

W tym samym roku Franciszek odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie. Głównym celem wizyty ojca świętego na Bliskim Wschodzie był udział w spotkaniu międzyreligijnym. Na jego zakończenie papież podpisał z wielkim imamem Al-Azharu w Kairze dokument "Braterstwo między ludźmi dla pokoju na świecie i wspólnej koegzystencji". Jak pisze KAI, był to historyczny gest, a sam dokument stanowił "kamień milowy w relacjach pomiędzy chrześcijaństwem i islamem".

Agencja zwraca również uwagę, że był to pierwszy oficjalny pobyt głowy Kościoła katolickiego na Półwyspie Arabskim.

8. Encyklika "Fratelli tutti" - o braterstwie i przyjaźni społecznej

W październiku 2020 roku, w samym środku pandemii COVID-19, Franciszek ogłosił kolejną encyklikę - "Fratelli tutti", poświęconą braterstwu i przyjaźni społecznej. Pisał w niej o godności każdego człowieka i potrzebie solidarności.

Jak podkreślił w encyklice, pandemia "obudziła na pewien czas świadomość, że jesteśmy światową wspólnotą, płynącą na tej samej łodzi, w której nieszczęście jednego szkodzi wszystkim".

Po raz pierwszy od ponad 200 lat doszło do podpisania papieskiego orędzia poza murami Watykanu - w Asyżu. Ostatni raz wydarzyło się to w 1814 roku, gdy Pius VII, wywieziony wcześniej przez cesarza Napoleona do Francji i przezeń więziony, podpisał w swoim rodzinnym mieście Cesenie encyklikę "Il Trionfo".

9. Reforma Kurii Rzymskiej

Ważnym punktem pontyfikatu była też reforma Kurii Rzymskiej, ogłoszona w czerwcu 2022 roku dokumentem "Praedicate Evangelium" (Głoście Ewangelię).

Nowa konstytucja apostolska radykalnie przekształciła struktury w Watykanie: na pierwszym miejscu postawiono duszpasterstwo i ewangelizację. Papież otworzył też drzwi do powierzania urzędów świeckim, także kobietom. Zastąpiła ona poprzednią konstytucję "Pastor Bonus" (Dobry Pasterz) św. Jana Pawła II z 1988 roku.

10. Synod Biskupów o synodalności

Zwieńczeniem papieskiej wizji Kościoła był Synod o synodalności, zwołany przez papieża Franciszka w celu nakreślenia przyszłości Kościoła. Temat obrad brzmiał "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja". W odróżnieniu od wcześniejszych synodów, które dotyczyły konkretnych tematów - jak młodzież czy rodzina - ten poświęcony był samemu sposobowi funkcjonowania Kościoła. Papież chciał, by Kościół był bardziej wspólnotowy i bardziej wsłuchany w głos wiernych.

Proces synodalny rozpoczął się jesienią 2021 roku i po raz pierwszy w historii objął wszystkie diecezje świata, gdzie organizowano spotkania i konsultacje z wiernymi. W 2023 roku w Watykanie odbyła się pierwsza sesja zgromadzenia synodalnego, a druga - i ostatnia - w październiku 2024 roku.

Wśród 464 uczestników znalazły się 54 kobiety, którym po raz pierwszy przyznano prawo do głosowania.

"W każdej fazie procesu synodalnego rozbrzmiewała potrzeba uzdrowienia, pojednania i odbudowy zaufania wewnątrz Kościoła, zwłaszcza w rezultacie wielu skandali związanych z różnymi rodzajami nadużyć" - zapisano w przyjętym w głosowaniach dokumencie końcowym drugiej, ostatniej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Była w nim także mowa o konieczności uznania błędów. "Podążanie tą drogą jest aktem sprawiedliwości i zadaniem misyjnym ludu Bożego w naszym świecie, i darem" - głosi dokument synodu.