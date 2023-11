Papież Franciszek: mam stan zapalny w płucach

Papież Franciszek poinformował, że ma "stan zapalny w płucach" - przekazała Agencja Reutera, cytując głowę Kościoła katolickiego. Jak czytamy, papież przeprosił wiernych, że nie było go w niedzielę na placu Świętego Piotra. Papież w najbliższy piątek ma udać się do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wziąć udział w konferencji klimatycznej ONZ COP28.

Papieża zastąpił lektor

"Módlmy się o to, by wszyscy jak najszybciej odzyskali wolność. Myślimy o ich rodzinach. Niech do Gazy dotrze więcej pomocy humanitarnej i niech nalega się na dialog. To jedyna droga, jedyna droga, by zapanował pokój" - dodał papież. Następnie podkreślił: "Kto nie chce prowadzić dialogu, nie chce pokoju".